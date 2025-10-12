ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থামাতে পারলে ইউক্রেনেরটাও থামাতে পারবেন: জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতা করতে, যেভাবে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে করেছেন। জেলেনস্কি ফোনকলে বলেন, যদি ট্রাম্প এক অঞ্চলের যুদ্ধ থামাতে পারেন, তাহলে ‘অন্য যুদ্ধও থামানো সম্ভব।’
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল শনিবার এই ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়। আর এর ঠিক এক দিন পর রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক হামলা চালায়। এতে রাজধানী কিয়েভসহ অন্তত ৯টি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, যদিও পরে তা পুনরায় চালু করা হয়।
কিয়েভ জানিয়েছে, রাশিয়ার আগ্রাসন থামাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে মন্থর হয়ে পড়েছে, আংশিকভাবে এর কারণ হলো বিশ্ব এখন গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতায় মনোযোগ দিচ্ছে। গত বুধবার ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এর আগে, আগস্টে তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন, তবে ইউরোপের এই যুদ্ধে কোনো অগ্রগতি আনতে পারেননি।
জেলেনস্কি ফেসবুকে বলেন, ‘আমার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুবই ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা ছিল এটি।’ তিনি ট্রাম্পকে ‘মধ্যপ্রাচ্যে অসাধারণ যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার’ জন্য অভিনন্দন জানান।
জেলেনস্কি আরও বলেন, ‘যদি একটি অঞ্চলে যুদ্ধ থামানো যায়, তাহলে অবশ্যই অন্য যুদ্ধও থামানো সম্ভব—রাশিয়ার এই যুদ্ধও।’ তিনি ট্রাম্পকে অনুরোধ করেন, যেন তিনি ক্রেমলিনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আলোচনায় আনেন। ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে এক টেলিভিশন সাক্ষাতে মুখোমুখি তর্কের পর থেকে দুই নেতার সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে উষ্ণ হয়েছে।
সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প নিজের সামাজিক মাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ লেখেন, ইউক্রেনের উচিত ইউরোপ ও ন্যাটোর সহায়তায় ‘দখলকৃত সব অঞ্চল পুনর্দখল’ করার চেষ্টা করা।