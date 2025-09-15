হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

তালেবান সরকারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছে জার্মানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আফগান নাগরিকদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে এক বিশেষ প্রক্রিয়া চালুর পরিকল্পনা করছে বলে জার্মানি। এমনটাই জানিয়েছে জার্মান ট্যাবলয়েড পত্রিকা বিল্ড। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জার্মান কর্তৃপক্ষ কাতারে তালেবান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করছে এবং শিগগিরই একটি প্রতিনিধি দলকে কাবুলে পাঠানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে তড়িঘড়ি সেনা প্রত্যাহারের পর দেশটির ক্ষমতা দখল করে তালেবান। এরপর, জার্মানি দেশটিতে আফগান অভিবাসীদের প্রত্যাবাসন নিষিদ্ধ করে। গত বছর সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলেও ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া সীমিত পর্যায়েই ছিল। ২০২৪ সালের আগস্টে জার্মানি চার্টার ফ্লাইটে ২৮ আফগানকে এবং ২০২৫ সালের জুলাইয়ে আরও ৮১ জনকে আফগানিস্তানে ফেরত পাঠায়। বিল্ডের তথ্যমতে, এদের প্রত্যেকেই ছিলেন দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী।

এখন জার্মান সরকার আফগান অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়াকে ‘আরও সহজ, নিয়মিত ও ব্যাপক’ করতে চাইছে। চার্টার ফ্লাইটের বদলে নিয়মিত বাণিজ্যিক ফ্লাইট ব্যবহার করার পরিকল্পনাও রয়েছে। বিল্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে জার্মান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল কাতারে তালেবান কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এ ছাড়া কাবুলে গিয়ে আরও আলোচনা চালানোরও পরিকল্পনা আছে।

তবে জার্মান কর্মকর্তারা এখনো পর্যন্ত তালেবানের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের বিষয়টি স্বীকার করেননি এবং এ বিষয়ে কোনো মন্তব্যও করেননি।

অভিবাসী প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২০২৪ সালের আগস্টে সোলিঙ্গেন শহরের এক রাস্তায় ছুরিকাঘাতের ঘটনার পর। সে ঘটনায় ৩ জন নিহত এবং আটজন আহত হয়। এক সিরিয়ার নাগরিককে এ ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়।

বিল্ডের তথ্যমতে, জার্মানিতে সংঘটিত অপরাধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আফগান নাগরিকদের সঙ্গে জড়িত। সরকারিভাবে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে অন্তত ১ লাখ ৮ হাজার ৪০৯টি গুরুতর অপরাধে এক বা একাধিক আফগান নাগরিক জড়িত ছিল।

২০২৪ সালের শেষ নাগাদ জার্মানিতে প্রায় ৪ লাখ ৬১ হাজার আফগান বংশোদ্ভূত মানুষ বসবাস করছিলেন। এর মধ্যে ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৬০০ জন আশ্রয়প্রার্থী। এ ছাড়া, চলতি গ্রীষ্মে জার্মানির অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ক দপ্তর জানিয়েছে, প্রায় ১১ হাজার ৫০০ আফগান দেশে থাকার বৈধ অধিকার হারিয়েছেন এবং তাঁদের ফেরত পাঠানোর আওতায় আনা হয়েছে।

