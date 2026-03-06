হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

ইউক্রেনের সাত ব্যাংককর্মীকে বহিষ্কার করছে হাঙ্গেরি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা পাল্টা অভিযোগ করে বলেছেন, হাঙ্গেরি ওই কর্মীদের ‘জিম্মি করে রেখেছে’। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ইউক্রেনের সাত ব্যাংককর্মীকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছে হাঙ্গেরি। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা বহনের সময় গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁদের আটক করা হয়েছিল। হাঙ্গেরির দাবি, আটক ব্যক্তিরা নগদ প্রায় ৮ কোটি ডলার (প্রায় ৬ কোটি পাউন্ড) ও ৯ কেজি সোনা ইউক্রেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি হাঙ্গেরির জাতীয় কর ও শুল্ক প্রশাসনের বরাতে জানিয়েছে, অর্থ পাচারের সন্দেহে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত চলছে। এই অর্থ পরিবহনের কার্যক্রম তদারকি করছিলেন ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থার এক সাবেক জেনারেল।

এক বিবৃতিতে হাঙ্গেরির জাতীয় কর ও শুল্ক প্রশাসন জানায়, চলতি বছরেই হাঙ্গেরির ভূখণ্ড দিয়ে ইউক্রেনে পাঠানো হয়েছে ৯০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ, ৪২০ মিলিয়ন ইউরো ও ১৪৬ কেজি সোনার বার। তবে জব্দ করা বিপুল অর্থ ও সোনার কী হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

এদিকে ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা বুদাপেস্টের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, হাঙ্গেরি ওই কর্মীদের ‘জিম্মি করে রেখেছে’ এবং ওই অর্থ আত্মসাৎ করেছে। অন্যদিকে ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় সঞ্চয় ব্যাংক ওশচাডব্যাংক বলেছে, আটক কর্মীরা অস্ট্রিয়া থেকে ইউক্রেনে নিয়মিত নগদ পরিবহনের দায়িত্বে ছিলেন এবং তাঁদের অযৌক্তিকভাবে আটক করা হয়েছে।

