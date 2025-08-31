হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

‘সুপরিকল্পিত’ হামলায় ইউক্রেনের প্রভাবশালী রাজনীতিক পারুবি নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইউক্রেনের প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ও সংসদ সদস্য আন্দ্রি পারুবি। ছবি: সিএনএন

ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভে ‘সুপরিকল্পিত’ এক হামলায় নিহত হয়েছেন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ও সংসদ সদস্য আন্দ্রি পারুবি। স্থানীয় সময় শনিবারের (৩০ আগস্ট) এই হত্যাকাণ্ডকে পুলিশ ‘পূর্বপরিকল্পিত’ বলে উল্লেখ করেছে। এই ঘটনায় এখনো হামলাকারীকে শনাক্ত করা যায়নি।

লভিভ আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের প্রধান ম্যাকসিম কজিৎসকির তথ্যমতে, ৫৪ বছর বয়সী পারুবিকে একাধিকবার গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান, চিকিৎসাকর্মীরা পৌঁছানোর আগেই। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারী একটি ছোট ব্যারেলের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে এবং পরিকল্পিতভাবে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি সামাজিক মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ডকে ‘ভয়াবহ’ ও ‘সুপরিকল্পিত’ আখ্যা দিয়ে বলেন—ঘটনাটি শুধু ব্যক্তিকে নয়, বরং দেশের ভাবমূর্তিকেও আঘাত করেছে। ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো মন্তব্য করেছেন, ‘এটি শুধু একজন মানুষকে হত্যার ঘটনা নয়, বরং সেনাবাহিনী, ভাষা, বিশ্বাস এবং ইউক্রেনের হৃদয়ে গুলি চালানো হয়েছে।’

রোববার (৩১ আগস্ট) সিএনএন জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম ও পুলিশ সদস্যরা কাজ করছেন। রয়টার্সের প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, নিহতের দেহের পাশে একটি ব্যাগ ও চশমা পড়ে আছে।

আন্দ্রি পারুবি দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় তিনি সোশ্যাল-ন্যাশনাল পার্টির সহপ্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীতে দলটি ছেড়ে তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে ২০০৭ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৪ সালের অরেঞ্জ রেভল্যুশন ও ২০১৩ সালের মাইদান বিপ্লবে তিনি সক্রিয় নেতৃত্ব দেন। মাইদান আন্দোলনে তিনি কিয়েভের স্বাধীনতা স্কয়ারে যে বিশাল তাঁবু শহর গড়ে উঠেছিল, তার প্রধান সংগঠক ছিলেন।

২০১৪ সালে তিনি ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৯ সালে তিনি ইউক্রেনীয় ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং দিনটিকে ‘ঐতিহাসিক দিন’ বলে আখ্যা দেন।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সভাপতি রবার্টা মেটসোলা শোক প্রকাশ করে তিনি এই হত্যাকাণ্ডে ‘গভীরভাবে মর্মাহত’ বলে জানিয়েছেন। এ ছাড়া এস্তোনিয়া ও পোল্যান্ড থেকেও শোকবার্তা পাঠানো হয়েছে।

ইউক্রেনের এমপি ইরিনা গেরাশচেঙ্কো পারুবির হত্যাকাণ্ডকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন—পারুবি ছিলেন নীতিবান, দেশপ্রেমিক ও দৃঢ়চেতা মানুষ।

