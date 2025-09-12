পোল্যান্ডের আকাশে রুশ ড্রোন প্রবেশের পর ন্যাটোর ‘ইস্টার্ন সেনট্রি’ অভিযান

রাশিয়ার একটি ড্রোন সম্প্রতি পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশ করার পর ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে ন্যাটো নতুন অভিযান শুরু করেছে।
শুক্রবার এ তথ্য জানান ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুটে।
রুটে বলেন, ‘ইস্টার্ন সেনট্রি’ নামের এই অভিযানে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জার্মানি এবং আরও কয়েকটি দেশের অংশগ্রহণ থাকবে। অভিযানটি আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই শুরু হবে।
রুটে বলেন, ইস্টার্ন সেনট্রি আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানকে আরও নমনীয় ও শক্তিশালী করবে। প্রতিরক্ষামূলক জোট হিসেবে আমরা সবসময় প্রস্তুত আছি—এটি সে বার্তাই দেবে।
তিনি আরও যোগ করেন, রাশিয়ার ড্রোন অনুপ্রবেশ মোটেও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পূর্ব সীমান্তে রাশিয়ার বেপরোয়া কার্যকলাপ এখন ঘন ঘন ঘটছে, যা বিপজ্জনক এবং অগ্রহণযোগ্য।
ন্যাটোর সর্বোচ্চ সামরিক কমান্ডার মার্কিন জেনারেল অ্যালেক্সাস গ্রিনকেভিচ জানান, এ অভিযানে থাকবে নমনীয় ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কৌশল, সমন্বিত আকাশ ও স্থল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে বাড়তি গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান।
গ্রিনকেভিচ আরও বলেন, যদিও আপাতত আমাদের মূল মনোযোগ পোল্যান্ডে, তবে এই পরিস্থিতি কেবল একটি দেশের সীমান্তে আটকে নেই। একজন মিত্র আক্রান্ত মানেই আমাদের সবাই আক্রান্ত।
গ্রিনকেভিচ আশ্বস্ত করেন, ‘পোল্যান্ড এবং পুরো জোটের নাগরিকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমরা দ্রুত সাড়া দিয়েছি এবং আজকের ঘোষণা তারই প্রতিফলন। ন্যাটো তার প্রতিটি ইঞ্চি ভূখণ্ড রক্ষা করবে।’
পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক শুক্রবার রুশ ড্রোন অনুপ্রবেশকে সরাসরি ‘আক্রমণ’ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘এটি ভুলবশত ঘটেনি।’ যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়েক ঘণ্টা আগে মন্তব্য করেছিলেন, এটি হয়তো দুর্ঘটনাবশত ঘটেছে।
টাস্ক সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ‘আমরাও চাইতাম যে পোল্যান্ডে ড্রোন হামলাটি ভুল হোক। কিন্তু তা নয়। আমরা জানি, এটি ইচ্ছাকৃত।’
পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক নীতি বিভাগের প্রধান মার্সিন প্রিজদাজ জানান, বুধবার রাশিয়া পোল্যান্ডের দিকে অন্তত ২১টি ড্রোন ছেড়েছিল বলে তথ্য রয়েছে। সব ড্রোন শনাক্ত করা যায়নি, কিছু হয়তো বারবার আকাশসীমা অতিক্রম করেছে।
এর আগে পোলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, তাদের আকাশসীমায় ১৯টি ড্রোন অনুপ্রবেশ করেছে এবং বেশিরভাগ ড্রোন বেলারুশ সীমান্ত থেকে প্রবেশ করেছে। মোট ১৬টি ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে, যা শত শত বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে।
এমন পরিস্থিতিতে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, হতে পারে এটি একটি ভুল। তবে যেভাবেই ঘটুক না কেন, বিষয়টি মোটেও ভালো লাগার নয়। আশা করি এর দ্রুত সমাধান হবে।
রুটে জানান, বুধবারের ঘটনার মূল্যায়ন এখনো চলছে। তিনি বলেন, রাশিয়ার কর্মকাণ্ড ইচ্ছাকৃত হোক বা না হোক, তারা ন্যাটোর আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। তাই ন্যাটো হিসেবে আমাদের সংকল্প এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। আর ইস্টার্ন সেনট্রি অভিযানের লক্ষ্য সেটিই।