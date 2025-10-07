হোম > বিশ্ব > ইউরোপ

গাজা ইস্যুতে ইতালি–ইসরায়েল বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচ ঘিরে শঙ্কা বাড়ছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

গত ৪ অক্টোবর ইতালির রোমে অবস্থিত ক্যালোসিয়ামের সামনে বিক্ষোভ করেছে ফিলিস্তিনপন্থীরা। ছবি: আল-জাজিরা

আগামী ১৪ অক্টোবর ইতালির শহর উদিনের একটি ফুটবল মাঠে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে মুখোমুখি হবে ইতালি ও ইসরায়েল। কিন্তু ম্যাচটিকে ঘিরে এখন নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্রুত বাড়ছে। মাত্র ৬ হাজার আসনের ওই মাঠটিতে টিকিটধারী দর্শকের চেয়ে মাঠের বাইরে বিক্ষোভকারীর সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) আল-জাজিরা জানিয়েছে, গত সপ্তাহে ফ্লোরেন্স শহরে ইতালির একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাইরে বিক্ষোভকারীরা সমবেত হয়ে ম্যাচ বাতিলের দাবি জানান। গাজা যুদ্ধের প্রতিবাদে ইতালিতে হওয়া একদিনের ধর্মঘটের অংশ হিসেবে তাঁরা এই অবস্থান নেন। ইতালির কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেন, ‘মাঠের ভেতরে থাকবেন পাঁচ-ছয় হাজার দর্শক, আর বাইরে প্রতিবাদ করবে প্রায় দশ হাজার মানুষ।’

এ অবস্থায় সোমবার (৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ম্যাচের মাত্র চার হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ইসরায়েলকে সাময়িকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বরখাস্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করছে বলে জানা গেছে। উদিনে শহরের মেয়রও ম্যাচ স্থগিতের আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ইতালি পরপর তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে না ওঠার ঝুঁকি নিতে চায় না। গাত্তুসো বলেন, ‘খেলা না খেললে আমরা ৩–০ ব্যবধানে হেরে যাব। তাই মাঠে নামতেই হবে।’

এর আগে গত মাসে একটি নিরপেক্ষ মাঠে (হাঙ্গেরিতে) ইসরায়েলকে ইতালি ৫–৪ গোলে হারিয়ে দিলেও খেলা শেষে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে গাজায় মানবিক সহায়তা অবরুদ্ধ করায় বিশ্বজুড়ে বিক্ষোভ চলছে, যা ইতালিতেও প্রভাব ফেলেছে। গাত্তুসো বলেন, ‘নিরপরাধ মানুষ ও শিশুদের কষ্ট দেখা সত্যিই হৃদয়বিদারক।’

বর্তমানে ইতালি ও ইসরায়েল উভয় দলই গ্রুপের শীর্ষ দল নরওয়ের চেয়ে ছয় পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। শীর্ষ দল সরাসরি ২০২৬ সালে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপে উঠবে, আর দ্বিতীয় দলকে প্লে-অফে খেলতে হবে। এই প্লে-অফে হেরেই আগের দুই বিশ্বকাপে ইতালি বাদ পড়েছিল।

অন্যদিকে, নরওয়ে সফরেও ইসরায়েল দলকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হতে পারে। তবে নরওয়ের ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, ম্যাচের আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ গাজার মানবিক সহায়তায় ‘ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস’-কে দেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

যুক্তরাজ্যে চীনা কোম্পানির বৈদ্যুতিক গাড়ির বিক্রি বেড়েছে ৮৮০ শতাংশ

পিছিয়ে পড়ল বোয়িং ৭৩৭, বিক্রিতে ইতিহাস গড়ল এয়ারবাস এ৩২০

শরীরে র‍্যাশ, চিকিৎসক অ্যালার্জি বলে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার পর তরুণীর মৃত্যু

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

যুক্তরাজ্যে মসজিদে অগ্নিসংযোগ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দুজন

লন্ডনে ফিলিস্তিনপন্থী সংগঠনের পক্ষে বিক্ষোভ, ৫০০ জনেরও বেশি আটক

গ্রেটা থুনবার্গকে নির্যাতন করেছে ইসরায়েল, অভিযোগ সহকর্মীদের

নোবেল পুরস্কার: জানার আছে যা কিছু, এবারের ঘোষণা শুরু কবে

রাজা হলে বদলে দেব রাজতন্ত্র

ধর্ষণ মামলায় জামিনে ছিলেন সিনাগগে হামলাকারী জিহাদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা