এয়ার শোর মহড়ায় বিধ্বস্ত অত্যাধুনিক এফ-১৬ যুদ্ধবিমান, পাইলট নিহত

একটি আন্তর্জাতিক এয়ার শোর প্রস্তুতিকালে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পোলিশ সেনাবাহিনীর এক পাইলট নিহত হয়েছেন। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার পশ্চিম পোল্যান্ডের পোজনান শহরের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল কমান্ড এক বিবৃতিতে জানায়, পোজনান শহরের কাছে অবস্থিত ৩১তম ট্যাকটিক্যাল এয়ার বেজ থেকে উড্ডয়ন করেছিল উড়োজাহাজটি। এ ঘটনায় ওই পাইলট ছাড়া আর কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।
দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াদিস্লাভ কোসিনিয়াক কামিশ। সামাজিক মাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘একজন পোলিশ সেনা এফ-১৬-এর পাইলট দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি দেশের জন্য সব সময় নিষ্ঠা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছেন। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।’
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্ঘটনার ভিডিও। ভিডিওতে দেখা যায়, অনুশীলনরত উড়োজাহাজটি হঠাৎ শব্দ করতে করতে নিচের দিকে পড়তে শুরু করে। এবং নিচে পড়ে বিস্ফোরিত হয়।
জানা গেছে, ওই পাইলট এলিট ন্যাটো ইউনিটের অংশ ‘টাইগার ডেমো’ দলের সদস্য ছিলেন। পাইলটকে ইজেক্ট করতেও দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
চলতি সপ্তাহেই পোল্যান্ডে রাদম এয়ার শো ২০২৫ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে এ দুর্ঘটনার পর তা বাতিল করা হয়েছে। পোল্যান্ড প্রথম ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান কিনেছিল, যা ন্যাটোর প্রতিরক্ষা কৌশলের মূল অংশ। ২০২৩ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে পোল্যান্ড প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে বিমানবহর আধুনিকায়ন করছে।