সাইপ্রাস রক্ষায় নৌবহর পাঠাচ্ছে ইউরোপের দেশগুলো

গতকাল বুধবার ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রোটিরি বিমানঘাঁটির সুরক্ষায় বন্দরে ভেড়ে গ্রিক ফ্রিগেট কিমন লিমাসল। ছবি: এপির সৌজন্যে

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য রাষ্ট্র সাইপ্রাসের সুরক্ষায় একাধিক ইউরোপীয় দেশ তাদের নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাইপ্রাসে অবস্থিত একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ইতালির প্রতিরক্ষা মন্ত্রী গুইডো ক্রোসেত্তো জানিয়েছেন, সাইপ্রাসকে রক্ষা করতে ইতালি নৌবহর পাঠাবে। তাঁর সঙ্গে এই অভিযানে ফ্রান্স, স্পেন এবং নেদারল্যান্ডসও যোগ দিচ্ছে। ক্রোসেত্তো আরও জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই সামরিক মোতায়েন সম্পন্ন হবে।

এদিকে আজ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাঁখোর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, তিনি ইতালি ও গ্রিসের নেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। সাইপ্রাসে দ্রুত সামরিক সহায়তা পাঠানোর বিষয়ে তারা একমত হয়েছেন। মূলত ইইউ সদস্য দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিতেই এই যৌথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

সাইপ্রাসের দিকে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান

এর আগে ভূমধ্যসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্রটিতে টানা ১০ মিনিট ধরে সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হয়। ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের আক্রোটিরি ঘাঁটির কাছে একটি ড্রোন হামলার খবর পাওয়ার পর এই সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এই ঘটনার পর থেকেই সাইপ্রাসের নিরাপত্তা নিয়ে ইউরোপীয় মিত্রদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।

