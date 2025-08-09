উত্তর কোরিয়ার চোখ ধাঁধানো রিসোর্টের বিজ্ঞাপন করছে রুশ সংস্থা

উত্তর কোরিয়ার সমুদ্রতীরবর্তী নতুন রিসোর্টে বিদেশি পর্যটকদের জন্য ট্যুর প্যাকেজের প্রচার শুরু করেছে ভোসতক ইনতুর নামের রাশিয়ার একটি ট্রাভেল এজেন্সি।
আজ শনিবার ভোসতক ইনতুরের ওয়েবসাইটে এ তথ্য দিয়ে বলা হয়, চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তর কোরিয়ার ওনসান শহরের কালমা রিসোর্টে যেতে প্যাকেজ ট্যুর অফার করবে তারা।
ওয়েবসাইটে বলা হয়, ট্যুরের প্রথম দিন একটি বাস পর্যটকদের রুশ শহর ভ্লাদিভোসতক থেকে খাসান স্টেশনে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে ট্রেনে উঠে তাঁরা তুমেন রিভার স্টেশন হয়ে উত্তর কোরিয়ায় প্রবেশ করবেন। এরপর পর্যটন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে পারবেন তাঁরা।
ভোসতক ইনতুর জানিয়েছে, সাত রাত আট দিনের এই প্যাকেজে থাকছে একটি চার তারা হোটেলে থাকা-খাওয়া এবং একজন রুশভাষী ট্যুর গাইড। ৩-৫ জনের গ্রুপের জন্য প্রতিজনের খরচ পড়বে ১ হাজার ২৫০ ডলার এবং অতিরিক্ত প্রায় ২৫০ ডলার। সব মিলিয়ে প্রতিজনের মোট খরচ দেড় হাজার ডলারের মতো। তবে বড় গ্রুপের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
রুশ ট্রাভেল এজেন্সিটি এই ট্যুরকে উত্তর কোরিয়ার সংস্কৃতি ও ইতিহাস সরাসরি দেখার অনন্য সুযোগ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা পশ্চিমা প্রভাব থেকে অনেকটাই মুক্ত।
দ্য কোরিয়ান টাইমস জানিয়েছে, গত ১ জুলাই কালমা বিচ রিসোর্টটি উদ্বোধন করে উত্তর কোরিয়া। কিন্তু ১৮ জুলাই হঠাৎ এটিতে বিদেশি পর্যটকদের প্রবেশ বন্ধ করা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, পরীক্ষামূলকভাবে চালুর সময় কিছু ঘাটতি ধরা পড়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।