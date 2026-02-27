টানা ১০ম বছরের মতো নিম্নমুখী জাপানের জন্মহার

টানা ১০ম বছরের মতো কমেছে জাপানের জন্মহার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সরকারি নথিতে দেখা যায়, ২০২৫ সালে দেশটির জনসংখ্যা শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ওই পরিসংখ্যানে জাপান ও জাপানের বাইরে বসবাসরত নাগরিক এবং দেশটিতে থাকা বিদেশিদের জন্মের তথ্য গণনা করা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, চলতি মাসে জাপানের জনসংখ্যা ১২ কোটি ২৮ লাখ ৬০ হাজার। গত এক বছরে জনসংখ্যা প্রায় ৫ লাখ ৮০ হাজার কমেছে।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, গত বছর জাপানে মোট ৭ লাখ ৫ হাজার ৮০৯টি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২ দশমিক ১ শতাংশ কম। এদিকে, ওই একই সময়ে বিবাহের সংখ্যা ১ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি ও বিচ্ছেদের ঘটনা ৩ দশমিক ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত বছর ৫ লাখ ৬ হাজার ৬৫৬টি যুগল বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এর বিপরীতে বিচ্ছেদের ঘটনা আছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৬৯টি। ২০২৫ সালে দেশটিতে মৃত্যুবরণ করেছেন ১৬ লাখ ৫ হাজার ৬৫৪ জন, যা আগের বছরের তুলনায় শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ কম।
জাপান বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। অথচ দেশটি সবচেয়ে কম জন্মহারের সমস্যায় ভুগছে। ফলে জাপানে বয়স্ক জনসংখ্যার আকার একদিকে যেমন বড় হচ্ছে, অন্যদিকে কমছে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা। ফলে করদাতার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারে খরচ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তথ্য অনুযায়ী, জাপানে শতবর্ষী বা তদূর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা প্রায় লাখখানেক, যাদের প্রায় ৯০ শতাংশই নারী।
বিগত একাধিক সরকারপ্রধান জনসংখ্যার ধারা ঊর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করেও খুব একটা সফল হননি। গত সপ্তাহে পার্লামেন্টের এক ভাষণে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বলেন, জন্মহার হ্রাস পাওয়া এক জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করেছে। জনসংখ্যা এভাবে কমতে থাকলে দেশের জীবনীশক্তি হ্রাস পাবে।
সংকট সমাধানে বিভিন্ন পদ্ধতি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। রাজধানী টোকিওতে স্থানীয় সরকার এক ডেটিং অ্যাপ চালু করেছে। সেখানে বিবাহে আগ্রহীরা আবেদন করতে পারেন। এ ছাড়া, শ্রম সংকট কমাতে অভিবাসন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে। তবে জাপানে ইদানীং রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ‘জাপান ফার্স্ট’ মতবাদ জোরালো হচ্ছে। তাকাইচির নেতৃত্বাধীন সরকারও তাই কঠোর অভিবাসন নীতি প্রয়োগের অঙ্গীকার করেছে।