কুয়েতে ভেজাল মদ্যপানে ২৩ জনের মৃত্যু, ‘অপরাধী চক্রের হোতা’ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

ছবি: কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কুয়েতে ভেজাল মদ উৎপাদন ও বিক্রির অভিযোগে অন্তত ৬৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি এই ভেজাল মদ পান করে ২৩ জনের মৃত্যু হয়। এরপরই দেশজুড়ে অভিযান শুরু করে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ‘অপরাধী চক্রের হোতা’ একজন বাংলাদেশি নাগরিক। খবর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের।

কুয়েতে অ্যালকোহল আমদানি, উৎপাদন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে অবৈধভাবে কিছু অপরাধী চক্র এই অ্যালকোহল তৈরি করে। এসব মদে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়, যা প্রায়ই মৃত্যুর কারণ হয়। গতকাল শনিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা ছয়টি অবৈধ মদের কারখানা জব্দ করেছে এবং আরও চারটি স্থাপনা সিলগালা করেছে।

দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ভেজাল মদ্যপানের কারণে মিথানল বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ১৬০ জন। তাদের মধ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশই এশিয়ার নাগরিক। এর আগে এ ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যুর খবর এসেছিল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, এই অপরাধী চক্রের মূল হোতা একজন বাংলাদেশি নাগরিক। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে একজন নেপালি নাগরিক পুলিশকে জানিয়েছে কীভাবে মিথানল মিশিয়ে মদ তৈরি ও বিক্রি করা হতো। কর্তৃপক্ষ আবাসিক ও শিল্প এলাকাগুলোয় অভিযান চালিয়ে এই অবৈধ কারখানাগুলো খুঁজে বের করে।

