নেপালে সরকার পতনের পর ভাইরাল মনীষা কৈরালার পুরোনো ভিডিও

নেপালে তরুণ বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের কঠোর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সম্প্রতি কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই তাঁর একটি পুরোনো ভিডিও ফের ভাইরাল হয়েছে, যেখানে তিনি নেপালকে ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ বলেছিলেন।
এনডিটিভি জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে মনীষাকে নেপালের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ের সমালোচনা করতে দেখা যায়। দেশটির ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে ইন্টারনেটে এই ভিডিও আবার নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ভিডিওতে অভিনেত্রী জোর দিয়ে বলেছিলেন, একটি ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ হিসেবে নেপালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
তিনি বলেন, ‘আমরা একসময় হিন্দু রাষ্ট্র ছিলাম। একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়ই ছিল এটা। আমাদের দেশে ধর্মের নামে কখনো কোনো লড়াই হয়নি। এখানে কোনো যুদ্ধ, হত্যা বা মারামারি হয়নি।
‘আমরা শান্তিপূর্ণ হিন্দু রাষ্ট্র ছিলাম, যেখানে কোনো সংঘাত ছিল না। কেন এটাকে সরিয়ে দেওয়া হলো? বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করা হলো, যেন সবকিছুই ষড়যন্ত্র। ঐক্যের ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হলো, বরং ধ্বংসই করে দেওয়া হলো। রাজনীতিকেরা সরকার নামের পুরো কাঠামোকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করলেন।’
নেপালের বিরাটনগরে এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেওয়া মনীষা এসব মন্তব্য করেছিলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।
বার্তা সংস্থা ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিসের (আইএএনএস) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর নেপালের সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে রেকর্ড করা সেই ভিডিও এখন নেপালে চলমান সহিংস বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে ফের ভাইরাল হয়েছে।