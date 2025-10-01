হোম > বিশ্ব > এশিয়া

ফিলিপাইনে ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্পের পর ৩৭৯টি আফটারশক, প্রাণহানি প্রায় ৬০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফিলিপাইনে ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি। ছবি: সংগৃহীত

মধ্য ফিলিপাইনে আঘাত হানা শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ৬০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছে। আহতদের ভিড়ে সেবু দ্বীপের হাসপাতালগুলো উপচে পড়ছে, চারদিকে বিশৃঙ্খলা, উদ্ধারকর্মীরা কয়েক ডজন মৃতদেহ ব্যাগে ভরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) অনুসারে, গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় রাত ৯টা ৫৯ মিনিটে রিখটার স্কেলে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার অগভীর এই ভূমিকম্প সেবু দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে, প্রায় ৯০ হাজার বাসিন্দার শহর বোগোর কাছে আঘাত হানে।

ভূমিকম্পের পর শত শত আফটারশক (পরাঘাত) অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কে সেবুর বোগো প্রাদেশিক হাসপাতালে রোগীদের ভবন থেকে বের করে আনা হয়েছে। বোগোর সেবু প্রাদেশিক হাসপাতালের প্রবেশপথের ড্রাইভওয়েতে তাঁবু টানিয়ে শিশুসহ আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মানুষের আর্তনাদে হাসপাতাল এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, হাসপাতালের কর্মীরা স্ট্রেচারে করে কালো রঙের ব্যাগে ভরে মৃতদেহ ভ্যানে তুলে রাখছেন। মর্গে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। সিভিল ডিফেন্সের ডেপুটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রাফায়েলিতো আলেজান্দ্রো জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত প্রায় ৬০ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে, তবে সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

৫৬ বছর বয়সী উদ্ধারকারী টেডি ফন্টিল্লাস জানান, বোগোর হাসপাতাল উপচে পড়ায় কিছু রোগীকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে সেবু প্রদেশের রাজধানী সেবু শহরে স্থানান্তর করতে হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা আহতদের চাপ সামলাতে পারছি না। তবু যা করা দরকার, তা আমরা করছি।’

ভূমিকম্পের ফলে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যাঞ্চলজুড়ে কমপক্ষে ২২টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণ করা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ফুটেজে দেখা যায়, সেবুর কাছে বান্টায়ান দ্বীপে একটি পুরোনো ক্যাথলিক গির্জার ঘণ্টাঘর সশব্দে উঠানে ভেঙে পড়ছে। এ ছাড়া, সেবু শহরের একটি শপিং মলের ধাতব সিলিং ধসে পড়লে ক্রেতারা রেস্তোরাঁর টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। স্থানীয় টেলিভিশন ফুটেজে দেখা যায়, একটি সেতু প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলে মোটরসাইকেল আরোহীরা প্রাণ বাঁচাতে রেলিং ধরে ঝুলে পড়েন। বান্টায়ান দ্বীপে একটি বাণিজ্যিক ভবন এবং একটি স্কুলও ভেঙে পড়েছে।

জাতীয় গ্রিড করপোরেশন জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কারণে বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সেবু ও অন্য চারটি প্রধান মধ্যাঞ্চলীয় দ্বীপে মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরেই বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

অন্ধকার এবং দফায় দফায় আফটারশকের কারণে রাতভর উদ্ধার কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি জানিয়েছে, অঞ্চলটিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩৭৯টি পরাঘাত আঘাত হেনেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেবু প্রাদেশিক সরকার তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে মেডিকেল স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ফিলিপাইন প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ার’-এর ওপর অবস্থিত হওয়ায় প্রায় প্রতিদিনই এখানে মৃদু ভূমিকম্প হয়। তবে এ ধরনের শক্তিশালী এবং ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প বিরল।

