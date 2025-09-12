ডিজাইনার ব্যাগ, বিলাসবহুল গাড়ি: নেপালের ‘নেপো কিড’দের বিলাসী জীবন

এক সপ্তাহ ধরে তীব্র বিক্ষোভে অস্থির নেপাল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ক্ষোভ দ্রুতই রূপ নেয় দেশব্যাপী আন্দোলনে। জেন-জি তরুণদের নেতৃত্বে হওয়া এই বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি।
এ ছাড়া সরকারি ভবন, জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকদের ব্যক্তিগত বাড়ি, এমনকি পর্যটনকেন্দ্রের হোটেলেও অগ্নিসংযোগ করেন বিক্ষোভকারীরা। অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে নেপালের পার্লামেন্ট ভবনও। পরে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর কিছুটা শান্ত হয়েছে পরিস্থিতি।
মাত্র দুই দিনের এ বিক্ষোভে প্রাণ হারিয়েছেন ৩১ জন, আহত হয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ।
তবে এ ক্ষোভ কি শুধুই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা? না। নেপালি জেন-জিরা বলছেন, তাঁরা যখন বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি ও চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ছেন, তখন রাজনীতিকদের সন্তানেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের বিলাসবহুল জীবন প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। রাজনীতিকদের সন্তানদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘নেপো কিডস’।
হ্যাশট্যাগ পলিটিশিয়ান নেপো বেবি নেপাল লিখে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতিকদের সন্তানদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করছেন সাধারণ জেন-জিরা। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, রেডিট ও এক্সে রীতিমতো ঝড় তুলেছে সেসব ছবি-ভিডিও। মুহূর্তেই ভাইরাল সেগুলো। এসব পোস্টে দেখা যায় বিলাসবহুল গাড়ি, দামি ডিজাইনার পোশাক, বিদেশে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ আর এক্সক্লুসিভ অবকাশযাপন। কিছু কিছু ভিডিওতে তাঁদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের চিত্রের পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে বন্যাকবলিত, বিদ্যুৎবিহীন কিংবা খাদ্যের দাম সামলাতে হিমশিম খাওয়া সাধারণ নেপালিদের ছবি।
উদাহরণ হিসেবে বারবার উঠে এসেছে শৃঙ্খলা খাতিওয়াদার নাম। ২৯ বছর বয়সী সাবেক মিস নেপাল ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিরোধ খাতিওয়াদার মেয়ে তিনি। বিলাসী জীবন আর বিদেশ ভ্রমণের এসব ছবি ভাইরাল হওয়ায় নেপালি জেন-জি প্রজন্মের কাছে তিনি এখন অভিজাত সুবিধাভোগী শ্রেণির প্রতীক। বিক্ষোভের সময় তাঁর পারিবারিক বাড়িও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ইনস্টাগ্রামে তাঁর লক্ষাধিক ফলোয়ারও কমে যায়।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শের বাহাদুর দেউবার পুত্রবধূ ও জনপ্রিয় গায়িকা শিবানা শ্রেষ্ঠা প্রায়শই বিলাসবহুল বাড়িঘর আর দামি ফ্যাশনসামগ্রী প্রদর্শন করে ভিডিও প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে স্বামী জয়বীর সিং দেউবাকেও বিক্ষোভকারীরা ‘কোটি টাকার ঐশ্বর্যে’ থাকা রাজনৈতিক পরিবারের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।
একইভাবে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ডের নাতনি স্মিতা দাহালকেও লাখ টাকার ব্যাগ প্রদর্শনের জন্য ব্যাপক সমালোচিত হতে হয়েছে। ভাইরাল হয়েছে আইনমন্ত্রী বিন্দু কুমার থাপার ছেলে সৌগত থাপার বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ছবিও।
কাঠমান্ডু থেকে শুরু করে নেপালের নানা জায়গায় বিক্ষোভকারীরা এসব রাজনৈতিক পরিবারের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করেছেন। তাঁদের স্লোগান—‘যখন সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যে মরছে, তখন এসব নেপো কিড লাখ টাকার পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে পারে না।’
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এশিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি নেপাল। দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় নিয়মিতভাবেই শীর্ষে থাকে নেপাল। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পার্লামেন্টারি তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে পোখারা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণকাজে অন্তত ৭১ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ করা হয়েছে। অন্য এক ঘটনায় দেখা যায়, ভুটান থেকে বাস্তুচ্যুত নেপালি শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ কোটাও বিক্রি করে দিয়েছেন রাজনীতিবিদেরা। ঘন ঘন এমন দুর্নীতির কেলেঙ্কারি ফাঁস হলেও বিচার হয় না বললেই চলে। এতে জনগণের মনে ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, রাজনৈতিক শ্রেণি মূলত দেশের প্রচলিত আইনের ঊর্ধ্বে।
মূলত এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই প্রকাশ হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের ঘোষণার পর।