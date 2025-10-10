ফিলিপাইন উপকূলে ৭.৪ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামির সতর্কতা

ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার কিছু অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর উপকূলীয় এলাকাগুলোয় সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন উপকূলের বাসিন্দাদের দ্রুত উঁচু ও নিরাপদ স্থানে সরে যেতে আহ্বান জানিয়েছে। স্থানীয় সময় আজ শুক্রবার সকালে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলে সমুদ্রের নিচে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর এই সতর্কতা জারি করা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪৩ মিনিটে ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল থেকে প্রায় ২৩ কিলোমিটার (১৪ মাইল) গভীরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ভূমিকম্পের প্রভাবে ফিলিপাইনের উপকূলে ১ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া ও পালাউয়ের কিছু অংশে জোয়ারের উচ্চতা দশমিক ৩ থেকে ১ মিটার পর্যন্ত ঢেউ আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে।
ফিলিপাইনের ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি জানায়, দক্ষিণ ও মধ্য ফিলিপাইনের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষদের অবিলম্বে উঁচু স্থানে সরিয়ে নেওয়া উচিত। সংস্থাটি ‘জোরালোভাবে পরামর্শ’ দিয়েছে যে সেসব অঞ্চলে এক মিটারের বেশি উচ্চতার সুনামি আঘাত হানতে পারে।
দেশটির প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ ‘বংবং’ মার্কোস জুনিয়র বলেছেন, ‘আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি এবং সবাই যেন নিরাপদে থাকে, তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সিভিল ডিফেন্স অফিস, সশস্ত্র বাহিনী, কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে উপকূলীয় এলাকায় দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। পাশাপাশি জরুরি যোগাযোগব্যবস্থা সক্রিয় করতে ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করার নির্দেশ দিয়েছি।’
রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাওসি ও পাপুয়া অঞ্চলেও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানে উপকূলীয় এলাকায় সর্বোচ্চ ৫০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভূমিকম্পের পর এখন পর্যন্ত ফিলিপাইন থেকে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে কিছু স্থাপনা ও সড়ক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে।
মার্কিন ন্যাশনাল সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার সতর্ক করে জানিয়েছে, সুনামির প্রথম ঢেউ আঘাত হানার পরও কয়েক ঘণ্টা ধরে আরও ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। উপকূলের আকৃতি, উচ্চতা ও অবস্থান অনুযায়ী ক্ষতির মাত্রা ভিন্ন হতে পারে বলে সংস্থাটি জানিয়েছে।