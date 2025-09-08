হোম > বিশ্ব > এশিয়া

সামাজিক মাধ্যম কেন নিষিদ্ধ করল নেপাল, জেন-জিদের ক্ষোভের কারণ কি শুধু এটাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

নেপালের বিক্ষোভের একটি চিত্র। ছবি: সংগৃহীত

নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে অন্তত ১৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুত অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বানেশ্বর, সিংহদরবার, নারায়ণহিটি ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এলাকাগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়েছে।

পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট ও টিয়ার শেল ব্যবহার করে। সহিংসতা বেড়ে গেলে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি জরুরি মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন এবং সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় নতুন বানেশ্বর এলাকায়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ করার কারণ

গত বৃহস্পতিবার নেপালের সরকার ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, লিংডইন, রেডিটসহ ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। কারণ, এ প্ল্যাটফর্মগুলো দেশটির যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে রেজিস্ট্রেশন করেনি। রেজিস্ট্রেশনের জন্য গত ২৮ আগস্ট থেকে এক সপ্তাহের সময়সীমা দেওয়া হলেও সময়মতো কেউই আবেদন জমা দেয়নি।

নেপালের সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতিটি সামাজিক মাধ্যমকে দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা ও কমপ্লায়েন্স অফিসার রাখতে হবে। এ নিয়ম না মানায় বড় বড় প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে টিকটক, ভাইবার, নিমবাজ ও পোপো লাইভ ইতিমধ্যে নিবন্ধিত হওয়ায় এই প্ল্যাটফর্মগুলো চালু রয়েছে। এ ছাড়া টেলিগ্রাম ও গ্লোবাল ডায়েরির আবেদন এখনো প্রক্রিয়াধীন।

বিক্ষোভকারীরা কী বলছে

‘দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট’-এর তথ্যমতে, নেপালে ১ কোটি ৩৫ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারী এবং ৩৬ লাখ ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন। দেশটির বহু মানুষ তাঁদের ব্যবসা ও কর্মজীবনে সামাজিক মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল। হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন।

চলমান বিক্ষোভের বিষয়ে ২৪ বছরের ছাত্র ইউজন রাজভাণ্ডারি বলেছেন, ‘শুরুতে সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞাই আমাদের উত্তেজিত করেছে। তবে এ বিক্ষোভের মূল কারণ দুর্নীতি। আমরা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়ছি।’ আরও এক শিক্ষার্থী ইক্ষামা তুমরোক বলেন, ‘সরকারের কর্তৃত্ববাদী আচরণের অবসান চাই। আমাদের প্রজন্মেই পরিবর্তন আসতে হবে।’

একটি ভিডিওতে এক তরুণের কণ্ঠে শোনা যায়—‘নেতাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু আমাদেরটা কোথায়?’

নেপাল সরকারের অবস্থান

নেপালের সরকার গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে জানায়, তারা চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান করে এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও অবাধ ব্যবহারের পরিবেশ তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে এর আগে অনলাইন প্রতারণা ও অর্থ পাচারের অভিযোগে টেলিগ্রাম সাময়িকভাবে ব্লক করা হয়েছিল। গত বছর নিষিদ্ধ হওয়া টিকটক নেপালি বিধিনিষেধ মেনে চলতে রাজি হলে গত আগস্টে পুনরায় চালুর অনুমতি পেয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন নেপালের তরুণ প্রজন্মকে নতুন এক রাজনৈতিক ও সামাজিক মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

