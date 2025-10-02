হোম > বিশ্ব > এশিয়া

জাতিসংঘের ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারত সফরে যাচ্ছেন আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। ছবি: এএফপি

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ১০ অক্টোবর ভারত সফরে যাচ্ছেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ (ইউএনএসসি) এই তালেবান নেতার ওপর আরোপিত ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পরই এ সফরের পথ সুগম হলো।

এর আগে নিষেধাজ্ঞার কারণে মুত্তাকির ভারত সফর বাতিল হয়ে গিয়েছিল। গত মাসেও ইউএনএসসির ১৯৮৮ নিষেধাজ্ঞা কমিটির কাছে মুত্তাকির ভারত সফরের জন্য একটি ছাড় চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব, বিশেষ করে পাকিস্তানের আপত্তির কারণে তা মঞ্জুর হয়নি।

তবে ইউএনএসসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ রেজল্যুশন ১৯৯৮ (২০১১) অনুযায়ী ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত আমির খান মুত্তাকির নয়াদিল্লি সফরের জন্য ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য প্রিন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের আগস্টে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আশরাফ গনি সরকারের পতনের পর এটিই হবে কোনো তালেবান কর্মকর্তার প্রথম ভারত সফর।

যদিও ভারত কাবুলে ক্ষমতায় থাকা তালেবান সরকারকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি, তবে তারা আফগান রাজধানীতে একটি কারিগরি মিশন চালু রেখেছে এবং গত এক বছরে এই সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগ করে আসছে।

ইউএনএসসি রেজল্যুশন ২২৫৫ (২০১৫) অনুযায়ী, জাতিসংঘের (রেজল্যুশন ১৯৮৮) নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা যেকোনো ব্যক্তি তাঁর ভ্রমণের জন্য ছাড়ের অনুরোধ করতে পারে। এই অনুরোধ তাঁদের নিজ নিজ দেশের জাতিসংঘ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে জমা দিতে হয়।

আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে হঠাৎ কেন এত খাতির করছে ভারত

ইউএনএসসির ১৫ সদস্যই এই ১৯৮৮ নিষেধাজ্ঞা কমিটির সদস্য, যারা তালেবানের ওপর আরোপিত সম্পদ জব্দ, ভ্রমণনিষেধাজ্ঞা এবং অস্ত্রনিষেধাজ্ঞার বিষয়গুলো তদারকি করে। এই কমিটির সব সিদ্ধান্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয় এবং একটি দেশ আপত্তি জানালেও সিদ্ধান্ত আটকে দেওয়া যেতে পারে। জানা যায়, আগেরবার ইসলামাবাদই মুত্তাকির ভারত সফর আটকে দিয়েছিল।

ভারত সরকার ও তালেবানের সম্পর্ক গত কয়েক মাসে আরও জোরদার হয়েছে। বিশেষ করে গত ডিসেম্বরে যখন আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে পাকিস্তান বিমান হামলা চালায়। ওই হামলায় নারী, শিশুসহ ৪৬ জন আফগান নিহত হয়েছিল।

তাহলে কি তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিল ভারত

এর আগে মে মাসে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর মুত্তাকির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। ২০২১ সালের আগস্টের পর নয়াদিল্লি ও কাবুলের মধ্যে এটিই ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম যোগাযোগ। জয়শঙ্করের বৈঠকের আগে, এই বছরের জানুয়ারিতে ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি দুবাইয়ে মুত্তাকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

তালেবান ক্ষমতায় আসার আগে আফগানিস্তানে ৫০০টিরও বেশি প্রকল্পে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছিল ভারত। যদিও তালেবান ফিরে আসার পর উন্নয়ন সহায়তা স্থগিত রয়েছে, তবে নয়াদিল্লি ২০২১ সাল থেকে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন এবং খাদ্যশস্য সরবরাহের মাধ্যমে কাবুলের জন্য মানবিক সহায়তা বজায় রেখেছে।

এদিকে, বৈশ্বিকভাবে তালেবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুত্তাকির পরিচিতি বেড়েছে। চলতি বছরের মে মাসে তিনি চীন সফর করেন। এ ছাড়া তিনি ৬ অক্টোবর মস্কো সফরে যাচ্ছেন এবং ৭ অক্টোবর আফগানিস্তান নিয়ে মস্কো ফরম্যাট কনসালটেশনের সপ্তম রাউন্ডে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে দেখা করবেন। মস্কো সফরের পরই মুত্তাকির নয়াদিল্লি যাওয়ার কথা।

