কূটনৈতিক ফাঁদে জাপান, সব পান্ডা নিয়ে যাচ্ছে চীন

১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আন্তর্জাতিক মিত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর প্রতি সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে জায়ান্ট পান্ডা উপহার দিয়ে আসছে এশিয়ার পরাশক্তি চীন। দেশটির এই ‘পান্ডা ডিপ্লোম্যাসি’ যেমন সম্পর্ক গাঢ় করতে কাজ করেছে তেমনি সম্পর্কে অবনতি এলে সেখানেও এর ব্যবহার দেখা গেছে। কূটনীতির সঙ্গে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কতেও এই পান্ডা উপহারের প্রভাব পড়েছে।
এই পান্ডা ডিপ্লোম্যাসির অংশ হিসেবে জাপানকে ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মতো পান্ডা উপহার দেয়। সম্প্রতি সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় পান্ডা ফেরত নিচ্ছে চীন।
টোকিওর উয়েনো চিড়িয়াখানায় রয়েছে ওই দুই পান্ডা শিয়াও শিয়াও এবং লেই লেই। চীনে ফেরত যাওয়ার আগে গতকাল রোববার শেষবারের মতো দুই জায়ান্ট পান্ডাকে বিদায় জানাতে হাজারো মানুষ ভিড় করেন সেখানে। তাদের শেষবারের মতো এক নজর দেখতে অনেক মানুষকে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। আগামীকাল মঙ্গলবার তাদের চীনে ফেরত পাঠানো হবে।
টোকিও ও বেইজিংয়ের সম্পর্ক বেশ টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। চীন যদি তাইওয়ানে হামলা চালায়, সে ক্ষেত্রে টোকিও সামরিকভাবে জড়াবে—জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির এমন মন্তব্যের পর দুই দেশের সম্পর্ক আরও অবনতি হয়েছে।
যমজ পান্ডাদের বিদায়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালের পর এই প্রথমবারের মতো জাপানে কোনো পান্ডা থাকবে না। ওই বছরই জাপান ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছিল।
তবে বিদেশে ধার দেওয়া সব পান্ডার মালিকানা চীনের কাছেই থাকে, বিদেশে জন্ম নেওয়া শাবকেরাও এর অন্তর্ভুক্ত। এর বিনিময়ে স্বাগতিক দেশগুলোকে প্রতি জোড়া পান্ডার জন্য বছরে প্রায় ১০ লাখ ডলার (প্রায় ৭ লাখ ৯০ হাজার পাউন্ড) ফি দিতে হয়।
টোকিও মহানগর কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, চিড়িয়াখানার প্রিয় পান্ডাগুলোকে শেষবারের মতো দেখার জন্য বরাদ্দ ৪ হাজার ৪০০টি স্থানের বিপরীতে প্রায় ১ লাখ ৮ হাজার মানুষ আবেদন করেছিলেন।
বিবিসিকে আই শিরাকাওয়া বলেন, ‘আমার ছেলে যখন একেবারে ছোট ছিল, তখন থেকেই আমি তাকে এখানে নিয়ে আসছি। তাই এটি তার জন্য একটি ভালো স্মৃতি হয়ে থাকুক, এটাই আমার আশা। আজ আমরা এসে তাদের স্মরণ করতে পেরেছি, এতে আমি খুবই আনন্দিত।’
আরেক নারী দর্শক পান্ডা দুটির বেড়ে ওঠার স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, ‘ওরা যখন একেবারে ছোট ছিল, তখন থেকে বড় হতে দেখা, এটা সত্যিই অসাধারণ এক আনন্দ।’
বিদায় জানানোর সময় কিছু দর্শককে কান্নায় ভেঙে পড়তেও দেখা গেছে।
শিয়াও শিয়াও এবং লেই লেই ২০২১ সালে উয়েনো চিড়িয়াখানায় জন্ম নেয়। তাদের মা শিন শিন এবং বাবা রি রিকে প্রজনন গবেষণার অংশ হিসেবে জাপানে ধার দেওয়া হয়েছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহু পান্ডাকে চীনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাধারণত একটি চুক্তির মেয়াদ ১০ বছর হলেও মেয়াদ বাড়ানোর নজির রয়েছে। তবে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে জাপানে নতুন করে পান্ডা পাওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিতই থেকে গেছে।
তাইওয়ান প্রসঙ্গে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির মন্তব্য বেইজিংকে ক্ষুব্ধ করেছে। স্বশাসিত এই দ্বীপটিকে চীন নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে এবং একে ‘পুনরেকত্রীকরণে’ প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের সম্ভাবনাও নাকচ করেনি। এরপর থেকেই দুই পক্ষ একে অপরের প্রতি বৈরী আচরণ ও পাল্টাপাল্টি বক্তব্য দিয়ে আসছে। চলতি মাসের শুরুতে চীন জাপানে বিরল মৃত্তিকা সম্পর্কিত পণ্যের রপ্তানিতে কড়াকড়ি আরোপ করেছে।