হোম > বিশ্ব > এশিয়া

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত ছাড়াল ৬ শতাধিক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬০০ ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে আরও এক হাজারের বেশি মানুষ। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। আজ সোমবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন অব আফগানিস্তানের (আরটিএ) বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে চীনা সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, দুর্গম এলাকায় সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ে উদ্ধারকর্মীরা কাজ করছেন। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ চিত্র জানতে ও ত্রাণসহায়তা দিতে তারা তৎপর। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত মৃত ও আহতের যে হিসাব পাওয়া গেছে তা প্রাথমিক, উদ্ধার তৎপরতা চলতে থাকায় এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার (ইউএসজিএস) তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি পাকিস্তান সীমান্তের কাছে জালালাবাদ শহর থেকে ১৭ মাইল দূরে স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টার দিকে আঘাত হানে।

আফগান জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শরাফত জামান জানান, ভূমিকম্পটি দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হওয়ায় প্রাণহানি ও অবকাঠামোগত ক্ষতির সঠিক তথ্য পেতে সময় লাগবে। তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে এবং শত শত মানুষকে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

আফগানিস্তান ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। দেশটি ভারত ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। এর পাশাপাশি পূর্ব আফগানিস্তানের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের ঝুঁকি থাকায় উদ্ধারকাজ আরও জটিল হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ ভূমিকম্পটি মাত্র পাঁচ মাইল বা আট কিলোমিটার গভীরতায় আঘাত হানায় এর ক্ষয়ক্ষতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। কারণ, অগভীর ভূমিকম্প তুলনামূলকভাবে বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, মূল কম্পনের পর আরও অন্তত তিনটি আফটার শক অনুভূত হয়েছে। সেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানের স্থানীয় কর্মকর্তারা বিবিসিকে বলেছেন, নানগারহার ও কুনার প্রদেশে ভূমিকম্পের কারণে আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বেশ কয়েক সেকেন্ড কম্পন টের পাওয়া যায়। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।

এর আগে, ২০২২ সালে পূর্ব আফগানিস্তানে ৫ দশমিক ৯ মাত্রার একটি অগভীর ভূমিকম্পে প্রায় এক হাজার মানুষ নিহত ও কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়।

সম্পর্কিত

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভয়াবহ ভূমিকম্প, নিহত অন্তত ২০

অশান্ত বিশ্বে সি-মোদির বন্ধুত্বের বার্তা

দেশজুড়ে তীব্র বিক্ষোভের মুখে চীন সফর বাতিল করলেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

সি’র সঙ্গে বৈঠকে উচ্ছ্বসিত মোদি, চীনা ‘ড্রাগন’ ও ভারতীয় ‘হাতির’ বন্ধুত্বে জোর

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ১০৪ জনকে মালয়েশিয়ায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

ভারত জাতিসংঘের আইন ভেঙে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ-মিয়ানমারে পাঠাচ্ছে: এইচআরডব্লিউ

পুলিশের গাড়িচাপায় রাইড শেয়ার চালকের মৃত্যুতে ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ, নিহত ৩

নিউজিল্যান্ডে ৩ সন্তান নিয়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করা বাবাকে দেখা গেল সিসি ক্যামেরায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা