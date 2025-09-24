হোম > স্বাস্থ্য

ডেঙ্গুতে একদিনে ৫ জনের মৃত্যু, সবাই ঢাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এসব তথ্য জানিয়েছে।

পাঁচজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৩ জন এবং উত্তর সিটিতে ২ জন মারা গেছেন। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৬৮ জন।

এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে ১৮৭ জন মারা গেছেন এবং আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার ৮৪১ জন।

সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২ হাজার ১৬ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন, যার মধ্যে ১২৫৯ জন ঢাকার বাইরের।

সম্পর্কিত

ডেঙ্গুর প্রকোপ: উদ্বেগ বাড়লেও মোকাবিলা গতানুগতিক

বেশির ভাগ ডেঙ্গু রোগী মারা যাচ্ছে শক সিনড্রোমে: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডেঙ্গুতে ১ দিনে রেকর্ড মৃত্যু, সমন্বয়ের তাগিদ বিশেষজ্ঞের

ডেঙ্গুতে এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু ও ভর্তির রেকর্ড

ডেঙ্গুতে দুদিনে ১২ জনের মৃত্যু

পিপিআরসির গবেষণা: ৫৩% পরিবারে দীর্ঘমেয়াদি রোগী

মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ বিরল কিন্তু প্রাণঘাতী: জেনে নিন এর লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার বৃহত্তম কারখানা করেছে ব্রাজিল, সুরক্ষা পাবে ১৪ কোটি মানুষ

ফুটবলে বেশি হেড নিলে মস্তিষ্কের ক্ষতি, কমে যেতে পারে বুদ্ধি: গবেষণা

কেমন হবে বাড়ন্ত শিশুর খাদ্যাভ্যাস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা