ডেঙ্গুতে একদিনে ৫ জনের মৃত্যু, সবাই ঢাকায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। সবাই ঢাকার হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এসব তথ্য জানিয়েছে।
পাঁচজনের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ৩ জন এবং উত্তর সিটিতে ২ জন মারা গেছেন। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৬৮ জন।
এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে ১৮৭ জন মারা গেছেন এবং আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩ হাজার ৮৪১ জন।
সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ২ হাজার ১৬ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন, যার মধ্যে ১২৫৯ জন ঢাকার বাইরের।