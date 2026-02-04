হোম > পরিবেশ

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ফাইল ছবি

মাঘ মাসের বিদায় বেলায় আজ সারা দেশেই তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। কমেছে শীতের দাপট। তবে তাপমাত্রা কমে আসার বার্তাও দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

তাদের পূর্বাভাস অনুয়ায়ী, কাল বৃহস্পতিবার সারা দেশে ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে।

আজ বুধবার সকাল ৯টার পূর্বাভাসে এমন তথ্য দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আগামী ৫ দিনের এই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তবে কাল বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে আরও কয়েক দিন তাপমাত্রা কমে আসার তথ্য দিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ওই দিন অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। রাত এবং দিনের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দিন ও রাতের বেলা তাপমাত্রা কমতে পারে সামান্য। ৭ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। ৮ ফেব্রুয়ারি আবারও দিন ও রাতে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাঙামাটিতে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বুধবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ১৮ থেকে কমে একই সময় ছিল ১৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে গতকাল সকালের তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৭ , আজ হয়েছে ১৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রংপুরে ১৫ থেকে কমে হয়েছে ১৪ দশমিক ৮, ময়মনসিংহে ১৪ দশমিক ৬ থেকে হয়েছে ১৬, সিলেটে ১৪ থেকে হয়েছে ১৪ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে চট্টগ্রামে গতকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ দশমিক ৩ থেকে আজ সকালে হয়েছে ১৬ দশমিক ৩, বরিশালে ১৪ দশমিক ৪ থেকে হয়েছে ১৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরেক বিভাগীয় শহর খুলনায়ও তাপমাত্রা বেড়ে ১৩ দশমিক ৫ থেকে আজ সকালে ছিল ১৫ দশমিক ৭।

সম্পর্কিত

ঢাকায় তাপমাত্রা আজ অনেকটা বেড়েছে

অযথা হর্ন বাজানো শাস্তিযোগ্য অপরাধ: পরিবেশ উপদেষ্টা

তাপমাত্রা কবে থেকে কমতে পারে—জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

পথ হারিয়ে ৩০০০ মাইল পাড়ি দিল আলবাট্রস, বিজ্ঞানীরা বিস্মিত

ভোরে ৪.১ মাত্রার ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

ঢাকায় আজ দিনের বেলা তাপমাত্রা বাড়তে পারে

সাপের কামড়ে বিশ্বে যত মৃত্যু, তার অর্ধেকই কেন ভারতে

মধ্য মাঘেই শীতের দেখা নেই, বাড়ছে গরম

ঢাকায় আজ বাড়তে পারে তাপমাত্রা

আবার তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস, থাকবে কত দিন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা