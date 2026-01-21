মাঘেই বসন্তের উষ্ণতা, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

দেশজুড়ে মাঘ মাস এবার যেন চিরচেনা রূপে নেই। যেখানে শীত জেঁকে বসার কথা, সেখানে তাপমাত্রা উল্টো বাড়ছেই। আজ বুধবার শৈত্যপ্রবাহের কাঁপনও দেশের কোথাও নেই।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আজ দেশের কোনো অঞ্চলের ওপর দিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে না। সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল নওগাঁ জেলার বদলগাছীতে ১০ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৭।
আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। তবে শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
তবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) কুয়াশার পাশাপাশি সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
পরদিন ২৩ জানুয়ারি আবহাওয়ার তেমন কোনো পরিবর্তন নাও হতে পারে। এরপর ২৪ জানুয়ারি থেকে তাপমাত্রা আবারও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ সকাল ৯টায় রাজশাহী শহরে তাপমাত্রা ছিল ১৩, রংপুরে ১২ দশমিক ৮, ময়মনসিংহে ১৩ দশমিক ২, সিলেটে ১৪, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৭, খুলনায় ১৪ দশমিক ৪ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।