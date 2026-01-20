ফের তাপমাত্রা কমবে, কবে থেকে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

পৌষে হাড়কাঁপানো শীতের পর মাঘ মাসের আবহাওয়া অনেকটাই উল্টো। দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ নেই। তাপমাত্রাও একটু একটু করে বাড়ছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর রাজধানী ঢাকায় ছিল ১৫ দশমিক ৭।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পারদও ঊর্ধ্বমুখী। গতকাল সোমবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে, ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তবে আগামীকাল ২১ জানুয়ারি বুধবার থেকে তাপমাত্রা কমতে পারে বলে আজ সকাল ৯টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ ২০ জানুয়ারি অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কিছু কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আগামীকাল শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত কুয়াশার সঙ্গে তাপমাত্রা কমবে জানিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, এদিন সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরদিন ২২ জানুয়ারিও সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে ২৩ জানুয়ারি থেকে তাপমাত্রা আবারও বৃদ্ধি পেতে পরে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সকাল ৯টায় বিভাগীয় শহরগুলোর মধ্যে রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল ১১, রংপুরে ১২ দশমিক ৫, ময়মনসিংহে ১৪ দশমিক ৮, সিলেটে ১৪, চট্টগ্রামে ১৬, খুলনায় ১৩ দশমিক ৬ এবং বরিশালে ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।