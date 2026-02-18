হোম > বিনোদন > টেলিভিশন

দুই দশকের পুতুল

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

আইনুন পুতুল। ছবি: সংগৃহীত

অভিনয়জীবনের ২০ বছর পূর্ণ করছেন আইনুন পুতুল। ২০০৬ সালে বাংলাভিশনে প্রচারিত ‘ঘাটের কথা’ নাটকে প্রথম অভিনয় করেন তিনি। এতে কেন্দ্রীয় কুসুম চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পুতুল। এই নাটকে প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আল দীনও অভিনয় করেছিলেন একটি চরিত্রে। এরপর ২০ বছরের অভিনয়জীবনে পুতুল অভিনয় করেছেন বিভিন্ন নাটক, ধারাবাহিক ও সিনেমায়। করেছেন উপস্থাপনা। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিজয়ীদের তালিকা। ‘সাঁতাও’ সিনেমাতে অভিনয়ের জন্য পুতুল পেয়েছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার।

আইনুন পুতুল এর আগে ‘ঘেটুপুত্র কমলা’, ‘বৃহন্নলা’, ‘কৃষ্ণপক্ষ’, ‘ব্ল্যাক ওয়ার’, ‘বিলডাকিনী’ ও ‘রাতজাগা ফুল’ সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

আইনুন পুতুল পড়াশোনা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগে। এমফিল শেষ করে এখন মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক চলচ্চিত্র নিয়ে পিএইচডি করছেন। পাশাপাশি তিনি নাট্যচর্চা করছেন নাটকের দল আরশীনগরে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত আছেন নাট্যদলটির সঙ্গে।

অভিনয়জীবনের ২০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে পুতুল বলেন, ‘২০০৬ সালে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ আমার। ২০টি বছর পেরিয়ে গেল। এরই মধ্যে বাবাকে হারালাম, মা-ও ভীষণ অসুস্থ। আমাকে নিয়ে দুজনেরই অনেক স্বপ্ন ছিল। অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেলাম। বাবা দেখে যেতে পারলেন না। তিনি থাকলে অনেক খুশি হতেন। যেমন খুশি হয়েছেন মা। মা আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা, আমার কাজের অনুপ্রেরণা। আর রয়েছে আমার দর্শক, ভক্তরা। তাঁরা পাশে না থাকলে আমার পথচলাটা সহজ হতো না। এই দীর্ঘদিনের পথচলায় আমার সব নির্মাতা, সহশিল্পীসহ যাদের পাশে পেয়েছি, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ সাঁতাও টিমকে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনটি পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য।’

সম্পর্কিত

সাগর জাহানের দুই নাটকে মোশাররফ করিম ও আইশা

রমজানের অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় রিচি ও মম

ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত অভিনেত্রী তানিয়া বৃষ্টি, অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

মারা গেছেন অভিনেতা তিনু করিম

ভালোবাসা দিবসে এটিএন বাংলায় ‘পাঁচফোড়ন’

আলেয়া ফেরদৌসীর নির্দেশনায় একুশে ফেব্রুয়ারির নাটকে পুতুল

যাত্রাশিল্পের নিবেদিত প্রাণ মিলন কান্তি দের প্রয়াণ

ডলি জহুরের সঙ্গে ভালোবাসা দিবসের নাটকে শিউলি শিলা

ভাষা দিবসের বিশেষ নাটক ‘চিঠিওয়ালা’

ম্যাজিক বাউলিয়ানা চ্যাম্পিয়ন গাজীপুরের সোহাগ নূরী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা