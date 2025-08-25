১৩ বছর পর অভিনয়ে প্রত্যয় খান

১৩ বছর পর নাটকে অভিনয় করলেন সংগীতশিল্পী প্রত্যয় খান। গত সপ্তাহে সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরিচালনায় নতুন এক ধারাবাহিকের শুটিং শুরু করেছেন তিনি।
ধারাবাহিকে অভিনয় প্রসঙ্গে প্রত্যয় খান বলেন, ‘আমি অভিনয় করেছি একজন মিউজিশিয়ানের চরিত্রে। ধারাবাহিকটিতে অভিনয়ের প্রধান কারণ এটি। এর ফলে আমাকে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে হবে না। আমি যা, তা-ই ক্যামেরার সামনে তুলে ধরতে পারলে হয়ে যাবে।’
১০৬ পর্বের এ ধারাবাহিকে আরও অভিনয় করছেন মীর রাব্বী, প্রিয়ন্তী উর্বী, আব্দুল্লাহ রানা প্রমুখ। নির্মাতা জানান, ধারাবাহিকটি প্রচারের জন্য একাধিক টিভি চ্যানেলের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে গেলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হবে।
এর আগে ২০১২ সালে অপূর্ব ও পড়শীর সঙ্গে ‘রিদম’ নামের নাটকে অভিনয় করেছিলেন প্রত্যয়। এরপর বিজ্ঞাপন ও গানের মডেল হলেও কোনো নাটকে দেখা যায়নি তাঁকে।