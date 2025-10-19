আবার ঢাকায় গাইতে আসছেন জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করতে এসেছিল পাকিস্তানের জাল ব্যান্ড। ওই কনসার্ট ঘিরে ছিল নানা নাটকীয়তা। ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টটি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা অ্যারেনায়। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর শো শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বৃষ্টির কারণ দেখিয়ে স্থগিত করে দেওয়া হয় আয়োজন। পরদিন যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজন করা হয়। সেখানেও বাধে বিপত্তি, কনসার্ট শুরুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় কনসার্ট।
এক বছর পর আবারও বাংলাদেশে আসছে জাল ব্যান্ড। গত শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি জানিয়েছেন জাল ব্যান্ডের ভোকাল ও দলনেতা গহর মমতাজ। ফেসবুকে একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন গহর। তাতে দেখা যায়, ঢাকা শহরের আবহকে পেছনে রেখে গিটার বাজিয়ে পারফর্ম করছেন গহর। পোস্টারে লেখা, ‘ঢাকা, আর ইউ রেডি? গওহর মমতাজ ও জাল দ্য ব্যান্ড ঢাকায় আসছে। দেখা হবে শিগগির।’ এই কনসার্টের আয়োজক কারা, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কবে কোথায় কনসার্ট হবে, তা-ও জানানো হয়নি। শিগগির কনসার্টের তারিখ ও স্থান সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে।
২০০৪ সালে প্রকাশ পায় পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের প্রথম অ্যালবাম ‘আদাত’। এই অ্যালবামের ‘লামহে’, ‘আদাত’, ‘পানছি’, ‘বিখরা হু ম্যা’ গানগুলো তুমুল জনপ্রিয় হয়। শুধু নিজ দেশ পাকিস্তানেই নয়, জাল ব্যান্ডের জনপ্রিয়তার ঢেউ আছড়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। এ নিয়ে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশে আসছে জাল ব্যান্ড। প্রথম এসেছিল ২০১০ সালে। এরপর ২০১২ সালে দ্বিতীয়বার এবং সর্বশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করে ব্যান্ডটি।