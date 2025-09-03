১০০ শিল্পীর ৪০০ গানের পরিকল্পনা নিয়ে এটিএন ফোক ক্লাব

১০০ শিল্পীর ৪০০ গান করার পরিকল্পনা নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে এটিএন ফোক ক্লাব নামের অনুষ্ঠান। এরই মধ্যে বেশ কিছু গানের রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। কণ্ঠ দিয়েছেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীরা। এ আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও উদ্যোগে আছেন সংগীতজ্ঞ মান্নান মোহাম্মদ। সংগীত আয়োজনে থাকছেন মান্নান মোহাম্মদ ও তাঁর ছেলে সানি মোহাম্মদ। সানি লন্ডনে সংগীত বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন।
জানা গেছে, বেশ কিছু গানের ভয়েস রেকর্ডিং শেষ হয়েছে। শিগগির এফডিসিতে ভিডিওর শুটিং শুরু হবে। এতে দুটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী কাজল আরিফ। এর একটি মান্নান মোহাম্মদের কথা ও সুরে ‘তোর পিরিতের বিষে’। অন্যটি কাজল আরিফের গান ‘কেমন ভালোবাসো’। কাজল আরিফ বলেন, ‘এটিএন ফোক ক্লাবের দুটি গানে ভয়েস দিয়েছি। গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক মান্নান মোহাম্মদের সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। দেশের ফোক গানগুলোকে নতুন আঙ্গিকে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতে এটিএন বাংলার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।’
মান্নান মোহাম্মদ বলেন, ‘এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ড. মাহফুজুর রহমান নিজেই দেশের ফোক গান নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমিও অনেক দিন ধরে চাইছিলাম শিকড়ের স্বাদ অক্ষুণ্ন রেখে দেশীয় ও পশ্চিমা বাদ্যযন্ত্রের মিশ্রণে নতুন করে ফোক গানগুলো উপস্থাপন করতে। যাঁরা প্রকৃত শিল্পী, তাঁরাই সুযোগ পাবেন এ অনুষ্ঠানে। সঙ্গে রয়েছে আমার সন্তান সানি মোহাম্মদ।’