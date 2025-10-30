হোম > বিনোদন > গান

জাল ব্যান্ডের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ। ছবি: সংগৃহীত

এক বছর পর আবার ঢাকায় গান শোনাতে আসছে পাকিস্তানের ব্যান্ড জাল। দুই সপ্তাহ আগে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাল ব্যান্ডের প্রধান গহর মমতাজ। এবার জানা গেল কনসার্টের তারিখ ও ভেন্যু। আগামী ২৮ নভেম্বর রাজধানীর তিন শ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এই কনসার্ট।

সাউন্ড অব সোল কনসার্টটি আয়োজন করছে স্টেজ কো. এবং গেট সেট রক। জানা গেছে, এই কনসার্টে জাল ব্যান্ডের সঙ্গে দেশের একাধিক ব্যান্ড পারফর্ম করবে। তবে এখনো ব্যান্ডগুলোর নাম প্রকাশ করেনি আয়োজকেরা। শিগগিরই গেট সেট রকের ওয়েবসাইটে শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

সবশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করতে এসেছিল পাকিস্তানের জাল ব্যান্ড। ওই কনসার্ট ঘিরে ছিল নানা নাটকীয়তা। ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টটি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা অ্যারেনায়। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর শো শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বৃষ্টির কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয় আয়োজন।

পরদিন যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজন করা হয় কনসার্টটি। সেখানেও বাধে বিপত্তি, কনসার্ট শুরুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় কনসার্ট।

