আলী আজমতের পর এবার স্থগিত হলো জালের কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ; ছবি: সংগৃহীত

১৪ নভেম্বর ঢাকায় গান শোনানোর কথা ছিল পাকিস্তানি সংগীতশিল্পী আলী আজমতের। ‘লেজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্টে নগর বাউল জেমসেরও গাওয়ার কথা ছিল। কনসার্টে অংশ নিতে তিন দিন আগেই ঢাকায় পৌঁছান আলী আজমত। কিন্তু কনসার্টের দিন সকালে আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানায়, স্থগিত করা হয়েছে আয়োজন। এবার স্থগিত করা হলো পাকিস্তানের জনপ্রিয় ব্যান্ড জালের কনসার্ট।

জাল ব্যান্ডের কনসার্ট হওয়ার কথা ছিল ২৮ নভেম্বর রাজধানীর ৩০০ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায়। ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এ কনসার্টে আরও পারফর্ম করার কথা ছিল দেশের দুই ব্যান্ড ওয়ারফেজ ও লেভেল ফাইভের। তবে অনুমতি না পাওয়ায় কনসার্টটি স্থগিত করা হয়েছে। আয়োজক প্রতিষ্ঠান স্টেইজ কো জানিয়েছে, শিগগির কনসার্টে নতুন তারিখ জানানো হবে।

এদিকে আগামী কয়েক সপ্তাহে দেশের মঞ্চে পারফর্ম করার কথা আছে বিদেশের একাধিক ব্যান্ড ও শিল্পীর। আগামী ৫ ডিসেম্বর ঢাকার মাদানি অ্যাভিনিউয়ের কোর্টসাইডে ‘ওয়েভ ফেস্ট: ফিল দ্য উইন্টার’ শিরোনামের কনসার্টে পারফর্ম করার কথা পাকিস্তানের কাভিশ ব্যান্ডের। এই কনসার্টে দেশের দুই ব্যান্ড ‘শিরোনামহীন’ ও ‘মেঘদল’-এর গান শোনানোর কথা আছে। এই কনসার্টের আয়োজন করেছে প্রাইম ওয়েভ কমিউনিকেশন।

১২ ডিসেম্বর ১০০ ফিটের কোর্টসাইড মাদানী অ্যাভিনিউতে পারফর্ম করার কথা রয়েছে ভারতের সংগীতশিল্পী অনুভ জৈনের। কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ নেশন। এতে আরও পারফর্ম করবেন মিনার রহমান ও আফটারম্যাথ ব্যান্ড।

১৩ ডিসেম্বর মেইন স্টেজ আয়োজিত এক কনসার্টে ঢাকায় গান শোনানোর কথা আছে পাকিস্তানের আতিফ আসলামের। এ ছাড়া ‘ইকোস অব রেভল্যুশন ২.০’ শিরোনামের চ্যারিটি কনসার্টে পারফর্ম করার কথা আছে আতিফের।

কয়েক দিন আগে ১৩ ডিসেম্বর ঘোষণা দেওয়া আতিফের কনসার্ট বাতিলের গুঞ্জন ওঠে। খবর ছড়ায় এখনো ভেন্যু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পায়নি আয়োজকেরা। তবে আয়োজক প্রতিষ্ঠান মেইন স্টেজ গতকাল নিশ্চিত করেছে, নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হবে আতিফ আসলামের কনসার্ট।

শেষ পর্যন্ত বিদেশি শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত এই কনসার্টগুলো নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা। তবে এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও আয়োজকেরা ইতিমধ্যে অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু করেছেন।

