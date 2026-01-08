দেখা দিলেন ভিন্ন এক রবিন হুড

রবিন হুড মানেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক পরোপকারী বীরের ছবি। ধনীদের সম্পদ গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া এক মহানায়ক। কিন্তু ‘দ্য ডেথ অব রবিন হুড’ সিনেমায় এই চেনা গল্প সম্পূর্ণ বদলে গেছে। চিরাচরিত রবিন হুডের বীরত্বগাথা থেকে বেরিয়ে তাকে একজন অনুতপ্ত অপরাধী হিসেবে দেখানো হয়েছে এতে।
সম্প্রতি বহুল প্রতীক্ষিত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এ২৪। এতে রবিন হুডকে দেখা গেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং অপরাধবোধে জর্জরিত মানুষ হিসেবে। এ সিনেমায় রবিন হুড চরিত্রে অভিনয় করেছেন হিউ জ্যাকম্যান। ট্রেলারের একপর্যায়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি এত মানুষ হত্যা করেছি, তার কোনো হিসাব নেই, এটা একটা অভিশাপ।’
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমার গল্পে প্রথাগত বীর নয়, বরং দীর্ঘদিনের সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতে তাড়িত এক বিধ্বস্ত ব্যক্তি। যুদ্ধে মারাত্মক আহত হওয়ার পর সে এক রহস্যময়ী নারীর দেখা পায়। এই নারীর সাহায্যেই বেঁচে ফেরে রবিন হুড, তবে তাকে অতীতের নৃশংস কর্মফলের মুখোমুখি হতে হয়। এই নারীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন জোডি কোমার।
দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমাটি বানিয়েছেন ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মাইকেল সারনোস্কি, যিনি এর আগে ‘পিগ’ ও ‘আ কোয়ায়েট প্লেস: ডে ওয়ান’-এর মতো সিনেমার জন্য প্রশংসিত হয়েছেন।
এন্টারটেইনমেন্ট উইকলিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক বলেন, ‘রবিন হুড ছিল একজন দস্যু, অনেক ভয়াবহ কাজ করেছে সে। কিন্তু রবিন হুড এত দীর্ঘ সময় বেঁচে ছিল, সে নিজেই নিজেকে নিয়ে তৈরি হওয়া বীরত্বগাথা বা লোককথা দেখে যেতে পেরেছে।’ রবিন হুডের আসল পরিচয় এবং তাকে নিয়ে প্রচলিত গল্পের মধ্যকার টানাপোড়েনই এ সিনেমার মূল বিষয়।
উত্তর আয়ারল্যান্ডে চিত্রায়িত দ্য ডেথ অব রবিন হুড সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি অন্যতম প্রযোজক হিসেবেও যুক্ত আছেন হিউ জ্যাকম্যান। এ বছরের শেষ দিকে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।