সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো ‘অনুশোচনা’ নেই অ্যানিস্টনের

হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন (৫৬), সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন। বহু বছর ধরে নানা জল্পনা, পাপারাজ্জিদের তীক্ষ্ণ নজর আর মাতৃত্বের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন ‘শান্তি’ ও ‘স্বস্তি’র জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
সম্প্রতি ‘আর্মচেয়ার এক্সপার্ট’ পডকাস্টে ‘ফ্রেন্ডস’ তারকা নিঃসন্তান থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ বিষয়টি এখন তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।
অ্যানিস্টন পডকাস্টের সঞ্চালকদের বলেন, ‘এটা (সন্তান না নেওয়া) খুবই শান্তিদায়ক। তবে আমি বলব, একটা সময় আসে, যখন এটা সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সত্যি বলতে, এ নিয়ে আমার আর কিছু করার নেই।’
অ্যানিস্টন দত্তক নেওয়ার পরামর্শ নিয়েও কথা বলেন। কেন সেই পথ তাঁর কাছে সঠিক মনে হয়নি, সেটিও ব্যাখ্যা করেন।
অ্যানিস্টন বলেন, ‘যখন মানুষ বলে, “আপনি তো দত্তক নিতে পারেন।” আমি দত্তক নিতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আমার নিজের ডিএনএ থাকবে একটি ছোট্ট মানুষের মধ্যে। স্বার্থপরতা হোক বা অন্য যা-ই হোক না কেন, আমি এভাবেই চেয়েছিলাম।’
অ্যানিস্টন উল্লেখ করেন, যদিও মাঝেমধ্যে তাঁর এমন অনুভূতি হয়েছে যে কোনো নির্দিষ্ট সঙ্গীর সঙ্গে থাকলে হয়তো তাদের ভালো সন্তান হতো, তবে সেই অনুভূতি সাধারণত ‘তিন সেকেন্ডের মধ্যেই’ কেটে যায়। তাঁর মতে, যখন বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন এর মধ্যে একধরনের ‘রোমান্টিকতা’ চলে আসে।
অভিনেত্রী বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বহু বছরের জল্পনা-কল্পনার পর তিনি আইভিএফ চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভবতী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ২০২২ সালে অ্যালিউর (Allure) পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, তিনি ডিম্বাণু সংরক্ষণ করেননি।
পডকাস্টে অ্যানিস্টন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি এখন কিছুটা স্বস্তিও অনুভব করি, কারণ এখন আর সেই “আমি কি পারব? হয়তো, হয়তো, হয়তো”—এই চিন্তাটা নেই। আমাকে আর এ নিয়ে ভাবতে হবে না।’ তিনি সহজভাবে বলেন, ‘এটা হয়তো পরিকল্পনায় ছিল না। পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন।’
মাতৃত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলা সেলিব্রিটিদের মধ্যে জেনিফার অ্যানিস্টন একা নন। অপরাহ উইনফ্রে এর আগে দ্য হলিউড রিপোর্টারকে বলেছিলেন, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মজীবন তাঁকে একজন ভালো মা হওয়ার বাধা ছিল। তিনি বলেন, ‘যদি আমার সন্তান থাকত, তবে তারা আমাকে ঘৃণা করত।’ তিনি বলতে চেয়েছেন, সন্তান নিলে তাঁকে কিছু ছাড় দিতে হতো।
কমেডিয়ান চেলসি হ্যান্ডলারও সম্প্রতি সন্তান না নেওয়ার কারণ হিসেবে ‘শিশুদের অপছন্দ’ করার ভুল ধারণা নিয়ে কথা বলেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘আমি বাচ্চাদের ঘৃণা করি না, আমি কেবল সন্তান চাই না।’ তিনি তাঁর এই ইচ্ছাকে একটি নির্দিষ্ট খাবারের প্রতি আগ্রহ না থাকার সঙ্গে তুলনা করেন। হ্যান্ডলার বলেন, ‘এটা অনেকটা এমন যে আমি স্প্যাগেটি বলোনিজ চাই না—আমার কোনো আগ্রহ নেই, বুঝলেন?’