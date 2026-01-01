নতুন বছরে মাতাবে যেসব সিনেমা

হলিউডের জন্য ২০২৬ সালটি হতে চলেছে একটি সমৃদ্ধ বছর। হরর, অ্যানিমেশন, সুপারহিরো, অ্যাকশন, ঐতিহাসিক—নানা জনরার সিনেমা মুক্তি পাবে হলিউডে। যারা ভৌতিক গল্পের ভক্ত, তাদের জন্য যেমন রয়েছে ‘স্ক্রিম ৭’, ‘রেডি অর নট ২’, ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ারস লেটার: দ্য বোন টেম্পল’-এর মতো সিনেমা, তেমনি রোমান্টিক গল্পের দর্শকদের জন্য থাকবে ‘উদারিং হাইটস’ ও ‘সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি’।
শিশুদের আনন্দ দিতে আসবে একগুচ্ছ অ্যানিমেশন। তালিকায় রয়েছে ‘হপারস’, ‘গোট’, ‘দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট’, ‘টয় স্টোরি ৫’, ‘মিনিয়নস ৩’ এবং ‘দ্য সুপার মারিও গ্যালাক্সি মুভি’। এ ছাড়া মুক্তি পাবে লাইভ অ্যাকশন ‘মোয়ানা’র রিমেক এবং ‘জুমানজি’র চতুর্থ পর্ব।
স্টার ওয়ারস, মার্ভেল এবং ডিসি প্রস্তুত একগুচ্ছ সুপারহিরো সিনেমা নিয়ে। জনপ্রিয় নির্মাতা স্টিভেন স্পিলবার্গ ‘ডিসক্লোজার ডে’ এবং ক্রিস্টোফার নোলান ‘দ্য ওডিসি’ মুক্তি দেবেন এ বছর। মহাকাব্যিক গল্পে এ দুই সিনেমা নিয়ে দর্শকদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই উত্তেজনা চলছে। এবার হলিউডের বক্স অফিসে সবচেয়ে বড় সাফল্য এনে দিতে পারেন স্পিলবার্গ ও নোলান। এ ছাড়া আলোচিত হতে পারে মাইকেল জ্যাকসনের বায়োপিক।
বছরজুড়ে যেসব আলোচিত সিনেমা মুক্তি পাবে হলিউডে, সেগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।
জানুয়ারিতে মুক্তি পাবে: ‘গ্রিনল্যান্ড ২: মাইগ্রেশন’ (৯ জানুয়ারি), ‘টোয়েন্টি এইট ইয়ারস লেটার: দ্য বোন টেম্পল’ (১৬ জানুয়ারি),‘দ্য মোমেন্ট’ (২০ জানুয়ারি) ও ‘মার্সি’ (২৩ জানুয়ারি)।
ফেব্রুয়ারিতে মুক্তি পাবে: ‘গোট’ (১৩ ফেব্রুয়ারি), ‘উদারিং হাইটস’ (১৩ ফেব্রুয়ারি), ‘হাউ টু মেক আ কিলিং’ (২০ ফেব্রুয়ারি) ও ‘স্ক্রিম ৭’ (২৭ ফেব্রুয়ারি)।
মার্চে মুক্তি পাবে: ‘হপারস’ (৬ মার্চ), ‘দ্য ব্রাইড’ (৬ মার্চ), ‘রিমাইন্ডারস অব হিম’ (১৩ মার্চ), ‘প্রজেক্ট হেইল মেরি’ (২০ মার্চ) ও ‘রেডি অর নট রেডি ২: হেয়ার আই কাম’ (২৭ মার্চ)।
এপ্রিলে মুক্তি পাবে: ‘দ্য ড্রামা’ (৩ এপ্রিল), ‘দ্য সুপার ম্যারিও গ্যালাক্সি মুভি’ (৩ এপ্রিল) ও ‘মাইকেল’ (২৪ এপ্রিল)।
মে মাসে মুক্তি পাবে: ‘দ্য ডেভিল ওয়্যারস প্রাডা ২’ (১ মে), ‘মর্টাল কমব্যাট ২’ (১৫ মে) ও ‘দ্য ম্যান্ডালোরিয়ান অ্যান্ড গ্রোগু’ (২২ মে)।
জুনে মুক্তি পাবে: ‘মাস্টারস অব দ্য ইউনিভার্স’ (৫ জুন), ‘ডিসক্লোজার ডে’ (১২ জুন), ‘স্ক্যারি মুভি ৬’ (১২ জুন), ‘টয় স্টোরি ৫’ (১৯ জুন) ও ‘সুপারগার্ল’ (২৬ জুন)।
জুলাইয়ে মুক্তি পাবে: ‘মিনিয়নস ৩’ (১ জুলাই), ‘মোয়ানা’ (১০ জুলাই), ‘কাট অফ’ (১৭ জুলাই), ‘দ্য ওডিসি’ (১৭ জুলাই) ও ‘স্পাইডার-ম্যান: ব্র্যান্ড নিউ ডে’ (৩১ জুলাই)
আগস্টে আসবে: ‘সুপার ট্রুপার্স ৩’ (৭ আগস্ট), ‘প পেট্রল: দ্য ডিনো মুভি’ (১৪ আগস্ট), ‘ফ্লাওয়ারভেল স্ট্রিট’ (১৪ আগস্ট) ও ‘দ্য ডগ স্টারস’ (২৮ আগস্ট)।
সেপ্টেম্বরে আসবে: ‘সেন্স অ্যান্ড সেনসিবিলিটি’ (১১ সেপ্টেম্বর), ‘ক্লেফেস’ (১১ সেপ্টেম্বর) ও ‘প্রাকটিক্যাল ম্যাজিক ২’ (১৮ সেপ্টেম্বর)।
অক্টোবরে আসবে: ‘ভ্যারাইটি’ (২ অক্টোবর), ‘ডিগার’ (২ অক্টোবর), ‘দ্য সোশ্যাল রেকনিং’ (৯ অক্টোবর), ‘দ্য লেজেন্ড অব আং: দ্য লাস্ট এয়ারবেন্ডার’ (৯ অক্টোবর) ও ‘স্ট্রিট ফাইটার’ (১৬ অক্টোবর)।
নভেম্বরে মুক্তি পাবে: ‘দ্য ক্যাট ইন দ্য হ্যাট’ (৬ নভেম্বর), ‘দ্য হাঙ্গার গেমস: সানরাইজ অন দ্য রিপিং’ (২০ নভেম্বর), ‘ফকার ইন ল’ (২৫ নভেম্বর) ও ‘হেক্সড’ (২৫ নভেম্বর)।
ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে: ‘ভায়োলেন্ট নাইট ২’ (৪ ডিসেম্বর), ‘জুমানজি ৪’ (১১ ডিসেম্বর), ‘অ্যাডভেঞ্চারস: ডুমসডে’ (১৮ ডিসেম্বর), ‘ডিউন: পার্ট থ্রি’ (১৮ ডিসেম্বর), ‘অ্যাংরি বার্ডস ৩’ (২৩ ডিসেম্বর) এবং ‘ওয়ারউলফ’ (২৫ ডিসেম্বর)।