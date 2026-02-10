হোম > বিনোদন > সিনেমা

শেষ হলো আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘হীরালাল সেন পদক’ জিতেছে ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। ছবি: সংগৃহীত

পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হলো গত রোববার। ছয় দিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপনী দিনে সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘হীরালাল সেন পদক’ জিতেছে তরুণ নির্মাতা মনিরুল হকের ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’। একই সঙ্গে সিনেমাটি সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কারও পেয়েছে। অন্যদিকে তানিম নূর পরিচালিত ‘উৎসব’ পেয়েছে চারটি পুরস্কার।

বাংলাদেশের সমসাময়িক বিশ্ববিদ্যালয় হল কালচার ও ছাত্ররাজনীতির বাস্তব চিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল। অভিনয় করেছেন দেবদ্যুতি আইচ, রকি খান, ববি বিশ্বাস, মেহেদী হাসান সোহানসহ অনেকে।

পুরস্কার পাওয়ার পর নির্মাতা মনিরুল হক বলেন, ‘এটি কেবল ছাত্ররাজনীতির গল্প নয়। এমন এক সমাজের গল্প এতে দেখানো হয়েছে, যেখানে তরুণদের স্বপ্ন দেখতে শেখানো হয়, আবার সেই স্বপ্নকে ক্ষমতার কাছে বাজি রাখতেও বাধ্য করা হয়। আমাদের সিনেমায় চরিত্রদের কোনো নাম নেই, কারণ এখানে পরিচয় শর্তসাপেক্ষ—একজন মানুষ পরিচিত হয় কেবল তার রাজনৈতিক পজিশন দিয়ে।’

সর্বোচ্চ পুরস্কার না পেলেও আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসবে ছিল তানিম নূরের ‘উৎসব’-এর জয়জয়কার। সেরা নির্মাতা, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শব্দশৈলী—এই চার বিভাগে পুরস্কার জিতেছে সিনেমাটি।

৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে শুরু হওয়া আমার ভাষার চলচ্চিত্র উৎসবে নতুন ও পুরোনো মিলিয়ে প্রদর্শিত হয় ২০টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ৩টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। সমাপনী সন্ধ্যায় নির্মাতা মনিরুল হকের হাতে হীরালাল সেন পদক তুলে দেন চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ডক ল্যাবের পরিচালক তারেক আহমেদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের মডারেটর অধ্যাপক হাবিবা রহমান।

