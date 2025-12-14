অলীকের কথায় হাবিবের গান

‘হৃদয়ের কথা’ সিনেমা তৈরির সময় পরিচয় নির্মাতা এস এ হক অলীক ও সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদের। এই সিনেমায় হাবিবের গাওয়া ‘ভালোবাসব বাসব রে বন্ধু তোমায় যতনে’ গানটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এরপর অলীকের প্রায় সব সিনেমাতেই গেয়েছেন হাবিব। শুধু তাই নয়, অলীকের লেখা অনেক গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। এই জুটির জনপ্রিয় গানের মধ্যে হলো ‘পৃথিবীর যত সুখ যত ভালোবাসা’, ‘বলো কেন এমন হয়’, ‘জোছনা কথা বলো না’ ইত্যাদি।
সবশেষ ২০২২ সালে ‘গলুই’ সিনেমায় এস এ হক অলীকের লেখা গান গেয়েছিলেন হাবিব ওয়াহিদ। ‘জমবে মেলা’ শিরোনামের গানটিতে হাবিবের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছিলেন জারিন। সুর ও সংগীত আয়োজনও হাবিবের করা। সরকারি অনুদানের এই সিনেমার পরিচালক এস এ হক অলীক। সিনেমার বাইরে অ্যালবামের জন্য অলীকের লেখা কোনো একক গান হাবিব গেয়েছেন ১৭ বছর আগে। ২০০৮ সালে প্রকাশিত ‘অবশেষে’ অ্যালবামে। সেই গানের প্রায় দেড় যুগ পর সিনেমার বাইরে আবার হাবিবের জন্য গান লিখলেন অলীক। হাবিব ওয়াহিদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে ‘পিরিতি শিখাইলি’ শিরোনামের গানটি।
কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি পিরিতি শিখাইলি গানের সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন হাবিব। নতুন গান নিয়ে এস এ হক অলীক বলেন, ‘অনেক বছর পর সিনেমার বাইরে হাবিবের জন্য গান লেখা হলো। শেষ ২০০৮ সালে হাবিবের একটি অ্যালবামে লেখা হয়েছিল। এত বছর পর আবার হাবিবের কণ্ঠে আমার লেখা অডিও গান রিলিজ হচ্ছে। গানের সুর ও সংগীত আয়োজন আমার ভালো লেগেছে।’
গত সেপ্টেম্বরেই এস এ অলীক সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, হাবিব ওয়াহিদের জন্য নতুন চারটি গান লিখছেন তিনি। যার মধ্যে একটি দ্বৈত ও বাকি তিনটি হাবিবের একক। পিরিতি শিখাইলি দিয়ে শুরু হচ্ছে গানগুলোর প্রকাশনা কার্যক্রম।
নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত গান প্রকাশ করেন হাবিব ওয়াহিদ। সেই ধারাবাহিকতায় নতুন গানটি নিজের চ্যানেল থেকেই প্রকাশ করেছেন তিনি।