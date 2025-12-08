হোম > বিনোদন > সিনেমা

‘নারীশাসিত পুরুষ’: সাহস থাকলে সামনে এসে কথা বল—আসিফকে ওমর সানীর চ্যালেঞ্জ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

ওমর সানী ও আসিফ আকবর। ছবি: সংগৃহীত

সংগীতশিল্পী আসিফ আকবরের আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিয়েছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানী। তিনি বলেছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে তাঁর সংসার নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার আসিফের নেই। সাহস থাকলে আসিফকে সামনাসামনি কথা বলার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন

সম্প্রতি এক টেলিভিশন পডকাস্টে ওমর সানীকে ‘নারী শাসিত পুরুষ’ বলে সম্বোধন করায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ওমর সানী এক ভিডিও বার্তায় আসিফকে বেশ শাসিয়েছেন। সুপরিচিত চলচ্চিত্র অভিনেতা ও সংগীতশিল্পীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি মন্তব্যের শুরু গত নভেম্বরে।

তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নতুন পরিচালক হিসেবে যোগ দেন সংগীতশিল্পী আসিফ আকবর। যোগ দিয়েই ফুটবল নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে তোপের মুখে পড়েন। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিও বার্তায় আসিফের সমালোচনা করেন অভিনেতা ওমর সানী। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে সানী লিখেছিলেন, ‘সব দোষ চেয়ারের’।

প্রায় এক মাস পর ওমর সানীর সমালোচনার জবাব দিলেন আসিফ আকবর। পডকাস্টে ওমর সানীকে নারীশাসিত পুরুষ বলে মন্তব্য করেন আসিফ। জানান, তিনি সংসারটাই ঠিকমতো করতে পারছেন না।

আসিফ আকবর বলেন, ‘উনি (ওমর সানী) আসলে সহজ-সরল মানুষ তো। চাপটাপ বিক্রি করে, ভাবছে এমন কিছু বললে বাফুফে তাঁর চাপটাপ কিনতে পারে। নিজেই সংসার ঠিকভাবে করতে পারছে না। উনি একজন নারীশাসিত পুরুষ। এই ফেসবুকটা হচ্ছে উনার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। ওই লেভেলের কোনো সমালোচক উনি নন। উনার যেটা মনে হয়, গাধার মতো বলতে থাকে। উনারে সমালোচনা করো, গালি দাও, কোনো বিকার নেই। এ রকম একটা ক্লিব লিঙ্গের মতো মানুষকে নিয়ে কথা না বলাই ভালো। কিন্তু আমি ওমর সানী ভাইকে ভালোবাসি।’

আসিফের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের জবাব দিতে সময় নেননি ওমর সানী। ফেসবুকে শেয়ার করা এক ভিডিওতে ওমর সানী বলেন, ‘আসিফ আকবর মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে কিছু বাজে মন্তব্য করেছে। আমি ওর সম্পর্কে বলেছিলাম, চেয়ারের গরম। ওর ব্যক্তিগত ও পরিবার নিয়ে কোনো কথা বলি নাই। ওকে আমি খারাপ বলি নাই। ব্যক্তিজীবনে ও কী করে না করে, সবই আমি জানি। কিন্তু ওর নোংরা জীবন নিয়ে কোনো কথাই আমি বলি নাই। আমি শুধু চেয়ারের কথা বলেছি। কিন্তু আসিফ মাছরাঙা টেলিভিশনে আমার সম্পর্কে বলল, আমি নারীশাসিত।’

একপর্যায়ে সানী আরও বলেন, ‘আসিফ তুই গিয়ে মৌসুমীকে জিজ্ঞেস কর, আমার অবস্থান কোথায়? আমার ব্যক্তিজীবন নিয়ে তোর কোনো কথা বলার দরকার আছে? তুই চাপ নিয়ে কথা বলিস, ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলিস, সংসার নিয়ে কথা বলিস। তোর কী অবস্থা যে আমাকে নিয়ে কথা বলিস? হাতটা দেখছস? আমি ঢাকাতেই আছি, সাহস থাকলে আমার সামনে এসে কথা বল!’

সব শেষ এই অভিনেতা বলেন, ‘আমি তোরে “তুমি”, “আপনি” করে কথা বলছি, ভদ্রভাবে কথা বলছি।...আমি ফুটবল নিয়ে কথা বলছি। চেয়ার নিয়ে কথা বলছি, ক্ষমতা নিয়ে কথা বলেছি। দ্যাটস ইট।...তোর (আসিফের) কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? তুই আমার সম্পর্কে কথা বলিস। আমার আর মৌসুমীর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবি? এখনো সময় আছে ভালো হয়ে যা, ভদ্র হয়ে যা। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না।’

আসিফের প্রতি পরামর্শ দিয়ে ওমর সানি বললেন, ‘আল্লাহ সম্মান দিয়েছে। বয়স হইছে। ভাবী (আসিফ আকবের স্ত্রী) অনেক ভালো একজন মানুষ। বাচ্চারা অনেক ভালো, বিয়েশাদি দিছিস, দাদা হইছিস। ভালো হ, ভদ্র হ। ব্যক্তিজীবন নিয়ে কথা বলবি না, আসিফ। এগুলো ভালো না। একদমই ভালো না।’

