পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে সিনেমা বানাবেন খিজির হায়াত

চলতি বছরের শুরুতে একটি পডকাস্টে এসে ২০০৯ সালের পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে সিনেমা বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন নির্মাতা রায়হান রাফী। এবার একই ঘটনা নিয়ে সিনেমা বানানোর ঘোষণা দিলেন খিজির হায়াত খান। ইতিমধ্যে সিনেমার চিত্রনাট্যের কাজও শেষ করেছেন বলে জানিয়েছেন এই নির্মাতা।

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পিলখানায় তৎকালীন বিডিআরের একটি গ্রুপ দ্বারা সংঘটিত বিদ্রোহ এবং হত্যাকাণ্ডই পিলখানা হত্যাকাণ্ড বলে পরিচিত। ওই ঘটনায় তৎকালীন বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনাই পর্দায় তুলে ধরতে চান খিজির হায়াত খান।

ফেসবুকে খিজির হায়াত খান লেখেন, ‘দেশের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যখন পিলখানা নিয়ে পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দিলেন, আমার তখন পিলখানা নিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখা অবশেষে শেষ হলো। আশা করি সিনেমাটি যখন নির্মাণ শেষ করতে পারব, ইনশা আল্লাহ তখন দেশের মানুষকে দেখাতে কোনো অযাচিত বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। আমরা আমাদের আপনজনদের হত্যার সঠিক ও সুষ্ঠু বিচার দেখতে চাই, তাঁদের ওপর হওয়া অন্যায় অত্যাচারগুলো শিল্পের মাধ্যমে দেখাতে চাই।’

সর্বশেষ খিজির হায়াত বানিয়েছেন ‘ওরা ৭ জন’। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্তেখাব দিনার, জাকিয়া বারী মম, নাজিয়া হক অর্ষা, ইমতিয়াজ বর্ষণ, খিজির হায়াত খান প্রমুখ। ২০২৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি।

ওই বছরেই পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স নিয়ে ‘সাম্রাজ্য’ নামের একটি সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন খিজির হায়াত খান। তবে পরে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি সিনেমাটির।

