খালিদ বিন ওয়ালিদকে নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে সৌদি আরব

ইসলামের ইতিহাসের অপরাজেয় সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নিয়ে সিনেমা বানানোর ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। ‘আনব্রোকেন সোর্ড’ নামের সিনেমাটি পরিচালনা করছেন আলেক সাখারভ; যিনি ‘গেম অব থ্রোনস’, ‘রোম’, ‘ডেক্সার’, ‘মার্কো পোলো’, ‘ওজার্ক’সহ অনেক জনপ্রিয় সিরিজের বিভিন্ন পর্ব পরিচালনা করেছেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের বায়োপিকটি হতে যাচ্ছে তাঁর প্রথম সিনেমা। সম্প্রতি রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এ সিনেমার খবর জানানো হয়।
৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলিমরা বাইজেনটাইন বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে। ফলে সিরিয়ায় বাইজেনটাইন শাসনের অবসান ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম শাসন। এই যুদ্ধের গল্পই আনব্রোকেন সোর্ড সিনেমার মূল বিষয়বস্তু। সৌদি আরবে নয়ানির্মিত প্লেমেকার স্টুডিওতে ২০২৬ সালের শুরুর দিকে সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। মুক্তি পাওয়ার কথা ২০২৭ সালে। এখন থেকেই জোরেশোরে চলছে সেট নির্মাণ ও প্রি-প্রোডাকশনের কাজ।
সৌদির জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটি ও রিয়াদ সিজনের তত্ত্বাবধানে আনব্রোকেন সোর্ড সিনেমাটি প্রযোজনা করছে সিলা কোম্পানি। বড় আয়োজনের সিনেমাটি নির্মিত হবে ইংরেজি ভাষায়। আরব ও হলিউডের শিল্পীরা অভিনয় করবেন এতে। সম্প্রতি জেনারেল এন্টারটেইনমেন্ট অথরিটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান তুর্কি আল-শেখ এ সিনেমার কলাকুশলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, নির্মাণপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।
তুর্কি আল-শেখ জানান, আনব্রোকেন সোর্ড নির্মাণের জন্য বছর দেড়েক আগে পরিচালক আলেক সাখারভের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তিনি। বিষয়বস্তু সম্পর্কে না জানায় প্রথমে ততটা আগ্রহ দেখাননি পরিচালক। তুর্কি আল-শেখ তাঁকে খালিদ বিন ওয়ালিদ সম্পর্কে বিভিন্ন বই ও ভিডিও দিয়েছিলেন। সেগুলো পড়ে উৎসাহী হন আলেক সাখারভ। সিনেমাটি নির্মাণের জন্য ছয় মাস ধরে সৌদিতে আছেন তিনি।
আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে আনব্রোকেন সোর্ড। তার মানে কোনো ধরনের আপস করতে চাইছে না প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে প্রস্তুতি। হলিউডের অনেক খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার যুক্ত হয়েছেন এ সিনেমার চিত্রনাট্য তৈরি ও পর্যালোচনার কাজে। ঐতিহাসিক সেট নির্মাণ, পোশাকের ডিজাইন, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপাদানসহ সবকিছুতে সূক্ষ্মতম নজর দিচ্ছেন নির্মাতারা।
তুর্কি আল-শেখ বলেন, ‘সিনেমাটি নির্মাণের জন্য এক হাজারের বেশি তরবারি তৈরি করা হচ্ছে, লাগানো হচ্ছে তিন হাজারের বেশি গাছ। সৌদি কলাকুশলীদের সঙ্গে টিমে যোগ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক কলাকুশলীরা। সবাইকে নিয়ে একটি যুগান্তকারী সিনেমা নির্মাণের লক্ষ্য আমাদের।’