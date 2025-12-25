গল্প চুরির অভিযোগ অস্কারে মনোনীত ‘হোমবাউন্ড’ সিনেমার বিরুদ্ধে

নীরাজ ঘেওয়ানের ‘হোমবাউন্ড’ নিয়ে আশার আলো দেখছে ভারত। অস্কারের শর্টলিস্টে স্থান পেয়েছে সিনেমাটি। অস্কারের ইন্টারন্যাশনাল ফিচার ফিল্ম বিভাগের সেরা ১৫টি সিনেমার তালিকায় রয়েছে হোমবাউন্ড। তবে সিনেমাটির অস্কারপ্রাপ্তি এবার অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে যাচ্ছে। কারণ, গল্প চুরির অভিযোগ উঠেছে হোমবাউন্ডের বিরুদ্ধে।
এ অভিযোগ এনেছেন ভারতীয় সাংবাদিক ও লেখিকা পূজা ছাঙ্গোইওয়ালা। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে পূজার প্রকাশিত উপন্যাস থেকে নেওয়া হয়েছে হোমবাউন্ডের গল্প। করোনা পরিস্থিতিতে শরণার্থী শ্রমিকদের দুর্দশাকে কেন্দ্র করে তিনি লিখেছিলেন হোমবাউন্ড নামের উপন্যাস। এ উপন্যাসের গল্প নকল করা হয়েছে হোমবাউন্ড সিনেমায়। কিন্তু লেখিকার কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। পূজা অভিযোগ করেন, শুধু উপন্যাসের নামই নেওয়া হয়নি। বরং গল্পের মূল থিমও নকল করা হয়েছে। এমনকি সিনেমার দ্বিতীয়ার্ধের দৃশ্য ও সংলাপ হুবহু নেওয়া হয়েছে তাঁর উপন্যাস থেকে।
ইতিমধ্যেই হোমবাউন্ডের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ধর্ম প্রোডাকশনস ও নেটফ্লিক্স এন্টারটেইনমেন্ট সার্ভিসেস ইন্ডিয়াকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন পূজা। তিনি বলেন, ‘আমার বইয়ের নাম ব্যবহার করা ছাড়াও উপন্যাসের গল্প, দৃশ্য, সংলাপও হুবহু নকল করা হয়েছে। বড় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ নয়। কিন্তু লেখকের অনুমতি ছাড়া তাঁর লেখা নিয়ে কাজ করলে, সেটার প্রতিবাদ করা উচিত বলে মনে হয়।’
লেখিকা পূজা জানিয়েছেন, গত ২৬ সেপ্টেম্বর হোমবাউন্ড প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর সিনেমাটি দেখেন তিনি। নিজের উপন্যাসের সঙ্গে সিনেমার মিল দেখতে পান। এরপর ১৫ অক্টোবর ধর্ম প্রোডাকশনসকে আইনি নোটিশ পাঠান। তবে নির্মাতারা তাঁর নোটিশের কোনো জবাব দেননি। পূজা ছাঙ্গোইওয়ালা তাই মুম্বাই হাইকোর্টে মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
নকলের অভিযোগ নিয়ে এখনো মুখ খোলেননি নির্মাতা নীরাজ ঘেওয়ান কিংবা প্রযোজক করণ জোহর। তবে ধর্ম প্রোডাকশনসের একজন প্রতিনিধি ইন্ডিয়া টুডেকে জানিয়েছেন, নকলের অভিযোগের বিষয়টি তাঁরা আইনিভাবে মোকাবিলা করবেন। তাই সংবাদমাধ্যমে এখনই কোনো মন্তব্য করতে চাইছেন না।
হোমবাউন্ড সিনেমার মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঈশান খাট্টার, বিশাল জেঠওয়া ও জাহ্নবী কাপুর। তিন বন্ধুর গল্পে তৈরি হয়েছে সিনেমাটি। তাদের মধ্যে চন্দন (বিশাল) ও শোয়েব আলী (ঈশান) বাল্যবন্ধু। নিম্নবর্ণের হওয়ায় চন্দনকে যেমন নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের হওয়ায় পদে পদে একই অপমান জোটে শোয়েবের ভাগ্যেও। দুজনেই পুলিশ কর্মকর্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পরিবারকে ভালো ভবিষ্যৎ উপহার দিতে চায়। ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে যে বৈষম্যের শিকার তারা, তা থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই সংগ্রামের মধ্যেই তাদের পরিচয় হয় সুধা ভারতীর (জাহ্নবী) সঙ্গে। আসে করোনা পরিস্থিতি। তাদের বন্ধুত্ব ও সংগ্রাম ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।
হলিউডের বিখ্যাত নির্মাতা মার্টিন স্করসেসি এ সিনেমার নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হওয়ার পর হোমবাউন্ড নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এ বছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয়েছিল হোমবাউন্ডের, মনোনয়ন পেয়েছিল আ সার্তে রিগা বিভাগে। টরন্টো উৎসবে ইন্টারন্যাশনাল পিপলস চয়েস বিভাগে জিতেছে দ্বিতীয় রানারআপের পুরস্কার।