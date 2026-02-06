মুক্তির তালিকায় আলোচিত যেসব সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
ভাঙন (বাংলা সিনেমা)
- মুক্তি: আইস্ক্রিন (৫ ফেব্রুয়ারি)
- অভিনয়: মৌসুমী, ফজলুর রহমান বাবু, প্রাণ রায়
- গল্পসংক্ষেপ: রেলস্টেশনে চুড়ি-ফিতা বিক্রি করে জুলি। একই স্টেশনে বাঁশি বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে মোহন গাইন। একসময় চুড়িওয়ালি জুলির প্রেমে পড়ে সে। তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। জুলিও তাকে আপনজন ভেবে নেয়। তার কাছে নিজের ফেলে আসা জীবনের গল্প বলে।
দ্য রাজাসাব (তেলুগু সিনেমা)
- মুক্তি: জিওহটস্টার (৬ ফেব্রুয়ারি)
- অভিনয়: প্রভাস, নিধি আগারওয়াল, সঞ্জয় দত্ত
- গল্পসংক্ষেপ: অসুস্থ দাদির অনুরোধে দাদাকে খুঁজতে বের হয় রাজু। নানা বাধা ও ঘটনাবহুল পথ পেরিয়ে সে যায় হায়দরাবাদে। আটকে পড়ে কনকরাজুর প্রাসাদে। কনকরাজু একজন দুষ্ট জাদুকর; অমরত্ব ও ধনসম্পদের লোভে অন্ধ। সেখান থেকে রাজুর পালানোর একটাই উপায়, বুদ্ধির খেলায় কনকরাজুকে হারানো।
রিলেশনশিপ গোলস (ইংরেজি সিনেমা)
- মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (৪ ফেব্রুয়ারি)
- অভিনয়: কেলি রোলান্ড, মেথোড ম্যান, অ্যানি গঞ্জালেস
- গল্পসংক্ষেপ: প্রথম নারী হিসেবে নিউইয়র্কের একটি টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয় মর্নিং শো পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে প্রযোজক লিয়া। তবে শেষ মুহূর্তে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, তার সঙ্গে আরেকজন যুক্ত হচ্ছে। এতে খুবই অসন্তুষ্ট হয় লিয়া। পরে দেখা যায়, তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাকে আনা হয়েছে, সে মূলত তারই সাবেক প্রেমিক। দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে।
দ্য লিংকন লইয়ার সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৫ ফেব্রুয়ারি)
- অভিনয়: ম্যানুয়েল গার্সিয়া-রুলফো, বেকি নিউটন, জ্যাজ রেকোল
- গল্পসংক্ষেপ: প্রখ্যাত আইনজীবী মিকি হ্যালার এবার নিজেই কঠিন বিপদে। ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে সে। এবার সে নিজেই আসামি। খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। নিজের মামলা নিজেই লড়ার সিদ্ধান্ত নেয় মিকি। যেকোনো মূল্যে আসল খুনিকে খুঁজে বের করতে হবে তাকে।
কুইন অব চেস (তথ্যচিত্র)
- মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৬ ফেব্রুয়ারি)
- বিষয়বস্তু: বিশ্ববিখ্যাত হাঙ্গেরিয়ান নারী দাবাড়ু জুডিট পোলগারকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এ তথ্যচিত্র। ইতিহাসের শীর্ষ ১০ দাবাড়ুর একমাত্র নারী তিনি। জুডিটকে বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী গ্র্যান্ডমাস্টার। একজন নারী হয়ে দাবার মতো পুরুষপ্রধান অঙ্গনে কীভাবে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন, সে গল্প উঠে এসেছে এ তথ্যচিত্রে।