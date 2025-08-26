পারিবারিক টানাপোড়েনের গল্পে ‘দেয়াল’

পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙাগড়া, ভালোবাসা আর ত্যাগের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে নাটক ‘দেয়াল’। শফিক রিয়ানের চিত্রনাট্যে নাটকটি পরিচালনা করেছেন আনিসুর রহমান রাজীব। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পার্থ শেখ, নওবা তাহিয়া, শহীদুজ্জামান সেলিম, মনিরা মিঠু প্রমুখ। আনিসুর রহমান রাজীব বলেন, ‘গল্পটা একেবারেই আমাদের চারপাশের পরিবারের কথা বলে। সম্পর্ক, আত্মত্যাগ আর ভালোবাসার টানাপোড়েন উঠে এসেছে এতে।’ অভিনেতা পার্থ শেখ বলেন, ‘গল্প ও প্লট খুব প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। আশা করি, দর্শকেরা এ গল্পে নিজেদের খুঁজে পাবেন।’ নির্মাতা জানান, ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে শুটিং। শিগগির প্রচারে আসবে নাটকটি।