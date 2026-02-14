পয়লা ফাল্গুন ও ভালোবাসা দিবসে বিটিভির বিশেষ আয়োজন

আজ পয়লা ফাল্গুন ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) দিনব্যাপী প্রচার করবে বর্ণিল অনুষ্ঠানমালা। ঋতুরাজ বসন্তের আগমন এবং ভালোবাসার আবহে সাজানো হয়েছে এসব অনুষ্ঠান।
বিশেষ আয়োজনে থাকছে একাধিক সংগীতানুষ্ঠান, যেখানে জনপ্রিয় শিল্পীরা পরিবেশন করবেন বসন্ত ও ভালোবাসার গান। দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে রয়েছে এরশাদ হোসেনের প্রযোজনায় বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান ‘ফাগুন মলাট’। গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় অধরা জাহান। গান গাইবেন আলম আরা মিনু, প্রিয়াঙ্কা গোপ, সোহেল মেহেদি, পুতুল, অয়ন চাকলাদার, পিয়াল প্রমুখ। বিকেল ৫টায় হাসান চৌধুরীর উপস্থাপনা ও মাহবুবা জেমিনের প্রযোজনায় গান গাইবেন রাজীব, পিয়াল হাসান, চম্পা বনিক, পুতুল, মোহাম্মদ রাশেদ, স্মরণ ও হাসান চৌধুরী। রাত ১০টায় প্রচারিত হবে আফরোজা সুলতানার প্রযোজনায় সংগীতানুষ্ঠান ‘ভালোবাসি তাই ভালোবেসে যাই’। আলম আরা মিনুর সংগীতায়োজনে অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন অধরা জাহান। গান গাইবেন আলম আরা মিনু, রুমানা ইসলাম, অনন্যা আচার্য, খালেদ মুন্না, পিয়াল হাসান, আঁখি আলমগীর, রাফতি রায়া, তানভীর আলম, ছন্দামণি, পরাণ ও লাবণ্য।
সৈয়দা ফারহানা হাসানের প্রযোজনায় বিশেষ অনুষ্ঠান ‘বাঙালি হৃদয়ে ফাল্গুন’ প্রচারিত হবে সন্ধ্যা ৬টায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় থাকছে আলেখ্যানুষ্ঠান ‘ফাল্গুনের রঙে রাঙা’। অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে কবিতা, নৃত্য ও গান দিয়ে। সংগীত পরিবেশন করেছেন ফেরদৌস আরা, অনিমা রায় ও সাজিয়া সুলতানা পুতুল। নৃত্য পরিবেশন করেছেন প্রান্তিক দেব, সম্বিতা রায় ও তাঁদের দল। আবৃত্তি করেছেন আশরাফুল হাসান, মাহিনুর মুমু, মাহবুবুর রহমান টুনু ও জান্নাতুল। উপস্থাপনা করবেন নুসরাত জাহান, প্রযোজনায় এল রুমা আকতার।
রাত ৯টায় প্রচারিত হবে বিশেষ নাটক ‘বসন্ত এসে গেছে’। রেজাউর রহমান ইজাজের রচনায় নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মনিরুল হাসান। অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, আজম খান, সালমান আরাফাত, নওশীন নাহার, শেখ স্বপ্না, শফিউল আলম বাবু ও শিউলি শিলা। জগৎ-সংসারে সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু প্রিয় মানুষকে এড়ানো যায় না। ক্ষণিকের রাগ-অভিমানে মন খারাপ হলেও প্রিয় মানুষটি ঠিকই কাছে টেনে নেয়। এমন গল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে নাটকের কাহিনি।