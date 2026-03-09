হোম > বিনোদন

ঈদে হইচইয়ে আসছে ইয়াশ-পারশার ‘একসাথে আলাদা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা

‘একসাথে আলাদা’র দৃশ্যে পারশা ইভানা ও ইয়াশ রোহান; ছবি: সংগৃহীত

ঈদ উপলক্ষে ইয়াশ রোহান ও পারশা ইভানাকে নিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়েব কনটেন্ট ‘একসাথে আলাদা’। আধুনিক নগরজীবনের প্রেম, মান-অভিমান আর সম্পর্কের টানাপোড়েনের গল্প নিয়ে এটি বানিয়েছেন রেজাউর রহমান।

গল্পের নায়ক-নায়িকা ফারহান ও আমিরার মানসিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের চাপ মিলিয়ে এগিয়ে চলে গল্প। গত রোববার রাতে প্রকাশ পেল ট্রেলার। তাতে দেখা গেল, বিয়ের পর একসঙ্গে থাকলেও সুখে নেই ইয়াশ ও পারশা অভিনীত চরিত্র দুটি। বিচ্ছেদ চায় তারা। বাধা হয়ে দাঁড়ায় দুজনের পরিবার। দুজনের মধ্যে সুসম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে মিশনে নামে তারা।

পরিচালক রেজাউর রহমান বলেন, ‘এই গল্পটা মূলত আজকের সময়ের সম্পর্কগুলোকে ঘিরেই। ভালোবাসা আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কাজের চাপ—সব মিলিয়ে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। ট্রেলারের মাধ্যমে আমরা সেই গল্পের একটা আভাস দিতে চেয়েছি। ইয়াশ আর পারসা দুজনেই দারুণ অভিনয় করেছেন।’

অভিনেতা ইয়াশ রোহান বলেন, ‘স্ক্রিপ্ট পড়েই মনে হয়েছিল এটি খুব পরিচিত গল্প—যা আমাদের চারপাশেই ঘটে। সে জন্যই এতে যুক্ত হই। রেজাউর সব সময় ভালো কনটেন্ট বানান। আশা করছি এটাও ব্যতিক্রম হবে না।’

অভিনেত্রী পারসা ইভানা বলেন, ‘চরিত্রটি আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং আর নতুন। যদিও এটি রোমান্টিক কমেডি, কিন্তু এর মধ্যে সূক্ষ্ম অনুভূতির জায়গা আছে। ইয়াশের সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লেগেছে। দুজনই চেষ্টা করেছি গল্পের আবেগটা ঠিকভাবে তুলে ধরতে।’

একসাথে আলাদার অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, রোজী সিদ্দিকী, তুষার খান, দীপা খন্দকার প্রমুখ। ঈদ উপলক্ষে ১৯ মার্চ ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ে মুক্তি পাবে এটি।

