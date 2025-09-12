জাকসু হল সংসদের ভোট গণনা শেষ, শুরু কেন্দ্রীয় সংসদের গণনা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের হল সংসদের ভোট গণনা শেষ হয়েছে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায়। এখন শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত হলভিত্তিক ব্যালট গণনা শেষ হয়। এর পর থেকে কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনার কাজ শুরু হয়েছে।
৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। ক্যাম্পাসে এখন মূলত ফলাফল নিয়েই আলোচনা চলছে। শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় সংসদের ফলাফল ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন।