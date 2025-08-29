ইশতেহার শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, কর্মপরিকল্পনা দেব: মহিউদ্দিন রনি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের স্বতন্ত্র সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদপ্রার্থী মহিউদ্দিন রনি বলেছেন, ‘আমি ইশতেহার শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না। ইশতেহার হচ্ছে প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের করা সেই প্রতিশ্রুতি, যা মানুষ কখনোই বাস্তবায়ন করে না।’
আজ শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি নির্বাচনীর আনুষ্ঠানিক প্রচারণার ঘোষণা দেন।
মহিউদ্দিন রনি বলেন, ‘আগের ডাকসুতেও অনেক অনেক ইশতেহার আমরা দেখেছি। নির্বাচনের পরে এসে তার ইশতেহার কতটা পূরণ করতে পেরেছে? ইশতেহার হচ্ছে প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের করা সেই প্রতিশ্রুতি, যা মানুষ কখনোই বাস্তবায়ন করে না। নেতাদের নেতাগিরি টিকিয়ে রাখার জন্য এইসব আশা-হতাশার বহুমুখী সমীকরণের মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দেয়। আমি শিক্ষার্থীদের কাছে কর্মপরিকল্পনা দেব। যতরকম সিদ্ধান্ত আছে তা আপনাদের সাথে নিয়েই কাজ করব। সবাই শিক্ষার্থী মানে সবাই শিক্ষার্থী। কে কোন রাজনৈতিক দলের, সাধারণ, অসাধারণ আমার কাছে এসব নেই।’
মহিউদ্দিন রনি আরও বলেন, ‘আমি নির্বাচিত হলে পরিকল্পনা নিয়ে প্রথম ১০০ দিনে আমি ২০টি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে আপনাদের জন্য কাজ করব। ৪টি গণশুনানির আয়োজন করব। আমি প্রথম ১০ দিনে আপনাদের জানাবো আমাদের শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া, অধিকার ও সেগুলোর আলোকে আমাদের কর্মসূচির আলোকে।’
এই এজিএস প্রার্থী বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ভয় ও ট্রমার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ভাবে যে, কেউ নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের কপালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণরুম, গেস্টরুম লেখা আছে! আবারও কি ফ্যাসিস্ট হাসিনার সংস্কৃতি ফিরে আসবে? এইযে ভয় বা ট্রমা আমাদের ভীতর থেকে এখনো কাটেনি।’
রনি আরও বলেন, ‘ডাকসু অনেক সম্ভবনার দুয়ার। আমার কোনো লেজুড় নাই। অনেকের লেজুড় আছে বিভিন্ন ভবনে কার্যালয়ে, সচিবালয়ে। আমার লেজুড়টা শিক্ষার্থীদের হলে হলে থাকা শিক্ষার্থীদের সাথে ও তাদের রুমে জমা দিতে আসছি। শিক্ষার্থীদের যতগুলো সংকট আছে তাদের সাথে নিয়ে প্রশাসনের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে নিব।’