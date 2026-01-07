২৮ কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টির ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত ৯টা পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী শীর্ষ তিন পদেই এগিয়ে রয়েছে ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।
ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, সহসভাপতি (ভিপি) পদে ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্রার্থীদের মধ্যে চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। কখনো এক পক্ষ এগিয়ে থাকলেও নতুন কেন্দ্রের ফল যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে ব্যবধান।
প্রকাশিত ২৮ কেন্দ্রের ফল অনুযায়ী, ভিপি পদে ছাত্রদল-সমর্থিত প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ৩ হাজার ২৯৮ ভোট ও শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ৩ হাজার ৭২৯ ভোট। ফলে ভিপি পদে মোট ভোটের হিসাবে রিয়াজুল এগিয়ে রয়েছেন ৪৩১ ভোটে।
ফলাফল নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার পরিষদ-সমর্থিত ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব বলেন, ‘এখনো অনেক কেন্দ্রের ফল ঘোষণা বাকি আছে। আমরা আশাবাদী, বাকি কেন্দ্রগুলোর ভোট যুক্ত হলে ফলাফল আমাদের পক্ষেই আসবে। আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখছি।’
শিবির-সমর্থিত ভিপি প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে আমরা এগিয়ে আছি। শেষপর্যন্ত গণনা সম্পন্ন হলে এই ব্যবধান আরও বাড়বে বলে আশা করছি।’
এদিকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে মোট ভোটের হিসাবে এগিয়ে রয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেল। ছাত্রদল-সমর্থিত জিএস খাদিজাতুল কুবরা ১ হাজার ৪৬৫ ও ছাত্রশিবির-সমর্থিত জিএস আব্দুল আলিম আরিফ ৩ হাজার ৭৮৮ ভোট পেয়েছেন। ছাত্রদল-সমর্থিত এজিএস বি এম আতিকুর রহমান তানজিল ২ হাজার ৮০৮ ও শিবির-সমর্থিত মাসুদ রানা ৩ হাজার ৩৩৭ ভোট পেয়েছেন।
ভোট গণনা প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনার কানিজ ফাতেমা কাকলি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কিছু সময় গণনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তবে বর্তমানে ম্যানুয়াল ও মেশিন—দুই পদ্ধতিতে ফল যাচাই করে ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করেই চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।
নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, সব কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করতে কিছুটা সময় লাগলেও নির্বাচন কমিশন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করছে।
এদিকে শীর্ষ তিন পদসহ অধিকাংশ সম্পাদকীয় পদে শিবির-সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে থাকলেও পাঠাগার সম্পাদক ও সংস্কৃতি সম্পাদক—এই দুই পদে এখনো ছাত্রদল-সমর্থিত প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। নির্বাহী সদস্য পদগুলোর মধ্যেও ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থী ভালো অবস্থানে রয়েছেন।
জকসু নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ১৬ হাজার ৬৪৯ জন। সেখানে প্রায় ৬৫ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার জুলফিকার মাহমুদ। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হল নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী হল সংসদেও ভোট হয়েছে। হল সংসদের মোট ভোটার ছিলেন ১ হাজার ২৪২ জন। সেখানে প্রায় ৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর প্রথমবারের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) এবং একটি হলের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট হয় শান্তিপূর্ণভাবে। বিকেল ৪টায় ভোট গ্রহণ শেষে ব্যালট বাক্সগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে নিয়ে আসা হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছয়টি ওএমআর (অপটিকাল মার্ক রিকগনিশন) মেশিনে সেখানে কেন্দ্রীয় সংসদের ভোট গণনা শুরু হয়। কিন্তু গণনার তথ্যে গরমিল দেখা দেওয়ায় মাঝে দীর্ঘ সময় কাজ বন্ধ থাকে। পরে গভীর রাতে আবার শুরু হয় গণনার কাজ।