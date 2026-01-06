হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ ছাত্রশক্তি-সমর্থিত প্যানেলের

  জবি প্রতিনিধি

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রশক্তি সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলাকালে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পেশিশক্তি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলেছে ছাত্রশক্তি-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেল। ‎

আজ ‎মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন প্যানেলটির ভিপি প্রার্থী কিশোয়ার আনজুম সাম্য।

‎সংবাদ সম্মেলনে কিশোয়ার আনজুম সাম্য বলেন, ‘ছাত্রদল নির্বাচনে প্রকাশ্যে মাসল পাওয়ার দেখাচ্ছে। সমাজকর্ম বিভাগের ১০২ নম্বর কক্ষে আমাদের পোলিং এজেন্টকে প্রবেশে বাধা দিয়েছে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। তাদের পোলিং এজেন্টরা নগ্নভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। ভোটারদের হাতে তাবিজ সরবরাহ করা হচ্ছে। অথচ ভোটের দিনে এভাবে স্লিপ বা তাবিজ দেওয়া কোনোভাবেই আচরণবিধির মধ্যে পড়ে না।’

‎নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সাম্য বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। শিক্ষকদের একটি অংশ ছাত্রদলের পক্ষে এবং আরেকটি অংশ জামায়াতের পক্ষে কাজ করছে। ভোটারদের হাতে দেওয়া কালি কিছু সময় পর উঠে যাচ্ছে, যা ভোটের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি করছে।’

‎এ সময় জিএস প্রার্থী ফয়সল মুরাদ বলেন, ‘নির্বাচনে অনিয়ম হচ্ছে। আমাদের অভিযোগ পোলিং এজেন্টরা নিজ নিজ বুথ থেকে ভোটার স্লিপ বিতরণ করছে। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যদি নিয়ম পরিবর্তন করা হয়, তাহলে কি নিয়ম প্রতি মিনিটে মিনিটে বদলাবে? যদি এটি সত্যিই অনুমোদিত হতো, তাহলে আমরাও স্লিপ বিতরণ করতাম। তাহলে আমাদের কেন তা করতে দেওয়া হয়নি? এর অর্থ হলো, তারা আগেই স্লিপ প্রস্তুত করে এনেছে।’

‎ফয়সল মুরাদ আরও বলেন, ‘প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের ভেতরে দুটি সক্রিয় বলয় রয়েছে। একটি বলয় ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলকে ধারাবাহিকভাবে সুবিধা দিচ্ছে, আরেকটি বলয় ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলকে সুবিধা দিচ্ছে। এসব বলয়ের কারণেই নির্বাচন বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই; কিন্তু নির্বাচন কমিশন আমাদের বারবার হতাশ করেছে।’

এর আগে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ তোলে ছাত্রশিবির-সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেল। ‎‎

‎উল্লেখ্য, আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত।

সম্পর্কিত

জবিতে শিবিরের ভিপি প্রার্থীর স্ত্রীকে হেনস্তার পর পুলিশে দিলেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা

জকসু নির্বাচন: ছাত্রদলের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ শিবির প্যানেলের ‎

২১ বছর পর জকসু নির্বাচন, চলছে ভোট গ্রহণ

‎জকসু নির্বাচন: ‎কড়া নজরদারিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের প্রবেশ

তিন দফা স্থগিতের পর জকসুর ভোট আজ

‎জবির ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

জকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা নির্দেশনা ‎জবি প্রশাসনের

বর্ণাঢ্য আয়োজনে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

শিবিরের ঢাবি শাখার নতুন সভাপতি মহিউদ্দিন খান, সেক্রেটারি আশিকুর রহমান

জকসু নির্বাচন: ভোট নিয়ে শিক্ষার্থীরা আবার সন্দিহান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা