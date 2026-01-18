হোম > শিক্ষা > ক্যাম্পাস

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ

ক্যাম্পাস ডেস্ক 

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে (এনএসইউ) স্প্রিং সেমিস্টার ২০২৬-এর ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি নবীন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি, একাডেমিক পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

ওরিয়েন্টেশনের সময় স্নাতক ভর্তি পরীক্ষায় অসাধারণ ফল করার জন্য ২৩ শিক্ষার্থীকে শতভাগ মেধাবৃত্তিসহ মোট ৬৮ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন হারে বৃত্তি দেয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও রোহিঙ্গা সমস্যা-বিষয়ক হাইরিপ্রেজেন্টেটিভ ড. খালিলুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার এবং সম্মানিত অতিথি ছিলেন বোর্ড সদস্য এম এ কাশেম ও বেনজীর আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এনএসইউর উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরী।

অনুষ্ঠান শুরু হয় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য দেন এনএসইউ রেজিস্ট্রার ড. আহমেদ তাজমীন। উপস্থিত ছিলেন স্কুল অব হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক মো. রিজওয়ানুল ইসলাম, স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক সাজ্জাদ হোসেন, স্কুল অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক দীপক কুমার মিত্র এবং স্কুল অব বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিকসের ডিন অধ্যাপক এ কে এম ওয়ারেসুল করিম।

শুধু বই থেকে শেখাই যথেষ্ট নয়। বারবার প্রশ্ন করতে হবে এবং সৃজনশীল শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের আগামীর পথ তোমাদের নেতৃত্বে নিরাপদ হবে বলে জানান প্রধান অতিথি ড. খালিলুর রহমান।

বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার বলেন, ‘এনএসইউর প্রতি আপনাদের আস্থা আমরা গভীর এবং আন্তরিকভাবে মূল্যায়ন করি। আমরা এই আস্থাকে একটি মহৎ দায়িত্ব হিসেবে দেখি এবং যত্ন, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে আমাদের শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এনএসইউতে আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল, নৈতিক, সহমর্মী ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক গড়ে উঠতে দেখতে চাই।’

অনুষ্ঠান শেষ হয় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সাংস্কৃতিক সংগঠন (এনএসইউএসএস)-এর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে।

সম্পর্কিত

মাহিরের ভান্ডারে বিবিধ রতন

বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডা সংস্কৃতি

ডিআইইউতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাঝে পাঠকবন্ধুর শীতবস্ত্র বিতরণ

দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইইউবিএটির ৩৫ বছরে পদার্পণ

ডিআইইউ পাঠকবন্ধুদের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব গড়ার অঙ্গীকার

জাতীয় নির্বাচনের আগে ছাত্র সংসদ নির্বাচন স্থগিত ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না: ডাকসু ভিপি

জকসু প্রতিনিধিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

ঢাবি অধিভুক্ত প্রযুক্তি ইউনিটে ভর্তির আবেদন শুরু ১৪ জানুয়ারি

‘নম্বর টু দ্য ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন জবির মোস্তাফিজ

নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা