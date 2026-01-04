জকসু ভোট মঙ্গলবার, ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশে মানা

আগামী মঙ্গলবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের দিন ক্যাম্পাসে কাউকে ব্যক্তিগত গাড়ি না আনার অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ রোববার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে ভোটের দিন ক্যাম্পাসে কাউকে (শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, অন্য যে কেউ) ব্যক্তিগত গাড়ি না আনার অনুরোধ করা হয়।
পৃথক আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জকসু নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ইনস্টিটিউট, বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। অফিস যথারীতি খোলা থাকবে।
গত ৩০ ডিসেম্বর জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। তবে সেদিন সকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া মৃত্যুবরণ করায় ভোট গ্রহণ পিছিয়ে ৬ জানুয়ারি নেওয়া হয়।