এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম: আবিদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আবিদুল ইসলাম খান

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত সহ-সাধারণ (ভিপি) প্রার্থী আবিদুল ইসলাম আবিদ নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।

ফলাফল ঘোষণার পরপরই ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ফেসবুক স্ট্যাটাসে অভিযোগ করে লিখেছেন, ‘পরিকল্পিত কারচুপির এই ফলাফল দুপুরের পরপরই অনুমান করেছি। নিজেদের মতো করে সংখ্যা বসিয়ে নিন। এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম।’

এদিক ডাকসু নির্বাচনে জিয়া হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদে শিবিরের সাদিক কায়েম বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৪১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৮১ ভোট। উমামা পেয়েছেন ১৫৩, আব্দুল কাদের ৪৭ এবং জামাল ২২ ভোট।

