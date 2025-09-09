টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়নি, গুজবে কান না দিতে আহ্বান ঢাবি কর্তৃপক্ষের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। এরই মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়ে। এ তথ্য গুজব বলে দাবি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) ভোট গ্রহণ চলছে। ভোট প্রদান প্রক্রিয়া বন্ধসংক্রান্ত কোনো ধরনের গুজবে কান না দিতে প্রার্থী ও ভোটারদের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।’
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণে টিএসসি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ বন্ধ শিরোনামে নিউজ করে আমার দেশ সংবাদপত্রসহ কয়েকটি গণমাধ্যম।